Leo-Sternberg-Schule in Limburg wegen Corona geschlossen

Bis zum 16. September ist die Leo-Sternberg-Schule in Limburg aufgrund neuer Corona-Infektionen geschlossen. Grafik: VRM

Limburg (red). Wie die Leo-Sternberg-Schule auf ihrer Hompage mitteilt , bleibt die Schule in Limburg bis zunächst Mittwoch, 16. September, geschlossen. Grund dafür sind weitere Infektionen mit SARS-CoV-2.

Weiter heißt es auf der Seite der Schule, dass die Klassen 4 a und 8 aH sich auf Anordnung des Gesundheitsamtes zunächst bis zum Abschluss der Ermittlungen in häusliche Quarantäne begeben. Das bedeute, dass die betroffenen Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte ihre häusliche Umgebung nicht verlassen dürfen und sich von den übrigen Familienmitgliedern fernzuhalten haben. Eine gemeinsame Nutzung von Räumen solle vermieden werden, Räume sollten gründlich gelüftet werden, wenn sie nacheinander genutzt werden sollen, und dazwischen sollen alle Kontaktflächen gereinigt werden. Falls ein Kind nicht isoliert werden könne, sollten die Eltern entscheiden, welcher Elternteil sich mit dem Kind isoliert.

Die Familien werden im Rahmen der Ermittlungen ab Montag nach und nach vom Gesundheitsamt kontaktiert, der jeweilige Einzelfall bewertet und das weitere Vorgehen besprochen.

Die Schule weist zudem noch einmal ausdrücklich auf die zweite Corona-Verordnung des Landes Hessen hin, welche besagt, dass Personen, in deren Haushalt jemand an COVID-19 erkrankt oder unter Quarantäne ist, Kindertagesstätten und Schulen nicht betreten dürfen. Geschwisterkinder der zwei o. g. Klassen dürfen demnach die Schule (oder Kindertagesstätte) ebenfalls nicht besuchen, auch wenn sie nicht Schülerinnen und Schüler der Leo-Sternberg-Schule sind. Eltern, die in solchen Einrichtungen in Hessen arbeiten, sind ebenfalls von dem Betretungsverbot betroffen.

Allen anderen Mitgliedern der Schulgemeinde wird empfohlen, sich zu isolieren, heißt es weiter. Das bedeute, die sozialen Kontakte soweit wie möglich einzuschränken, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind.