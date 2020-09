Letzte Wünschen wahr werden lassen

Noch einmal im Tiergarten die Tiere beobachten, das könnte ein letzter Wunsch sein. Vorschläge und Wünsche sammeln jetzt der Lions Club Limburg Domstadt und der DRK-Kreisverband. Archivfoto: Wildpark

Limburg (red)."Wünsche werden wahr" heißt das gemeinsame Projekt von Lions Club Limburg-Domstadt und DRK-Kreisverband Limburg, dass seit Juli läuft. Darin geht es darum, Menschen vor ihrem Tod einen letzten, besonderen Wunsch zu erfüllen.

Ein Jahr lang hatte der Lions Club Spendengelder gesammelt, um das Projekt zu realisieren. Das Team an ehrenamtlichen Helfern von Rettungskräften bis hin zu Palliativschwestern steht bereit. Mit etwas Verzögerung durch Corona ging das Projekt an den Start. Jetzt fehlen nur noch die Wünsche. Erste Wünsche wurden bereits erfüllt.

Helmut Petri, zweiter Vorsitzender des DRK-Kreisverbandes Limburg: "Wir haben noch Kapazitäten zur Wunscherfüllung frei."

Wenn die Menschen sich in ihrer letzten Lebensphase befinden, den Tod vor Augen, kommen oftmals lang gehegte Wünsche auf. Noch einmal etwas am Lieblingsplatz verweilen, sich von alten Freunden verabschieden. Nochmal ein Museum besuchen. Ein letztes Mal am Grab eines geliebten Menschen Abschied nehmen. Oder nochmal wilde Tiere im Tierpark besuchen. All diese Wünsche möchte Helmut Petri mit seinem Team gerne realisieren. Bisher war der Weg zum Wunsch oftmals lang und bürokratisch. Manchmal dauerte es mehrere Wochen, bis einem Wunsch entsprochen werden konnte, einfach weil es nur zwei Wünschewagen in ganz Hessen gibt.

Unbürokratisch Wünsche Sterbender erfüllen

Daher war der Lions Club Limburg-Domstadt bemüht, einen eigenen "Wünsche werden wahr"-Wagen im Landkreis zu installieren. Und Helmut Petri verspricht, dass von der Antragstellung bis zur Erfüllung maximal eine Woche vergehen soll.

Das Projekt ist erstmal auf drei Jahre angelegt und bis zu 40 Menschen sollen im Jahr davon profitieren können. Über ein Formular auf https://www.wuensche-werden-wahr.com/wunschanfrage/ können die Anfragen unbürokratisch gestellt werden und Helmut Petri prüft diese. In ganz dringenden Fällen kann Helmut Petri unter Telefon 01 78-9 62 92 78 angerufen werden.