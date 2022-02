Limburg: 37-Jähriger droht, Polizisten zu erschießen

In der Limburger Innenstadt hat ein Mann uniformierte Polizisten bedroht und Passanten zu Fall gebracht. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Am Montagabend hat ein Mann in Limburg Polizisten in Uniform mit dem Tod bedroht. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Eine Streife beobachtete gegen 20.25 Uhr in der Grabenstraße, wie ein Mann einen anderen rüde anrempelte und zu Fall brachte. Als die Beamten aussteigen wollten, um den Mann zur Rede zu stellen, näherte sich dieser und drohte, die Einsatzkräfte zu erschießen. Die Beamten erkannten, dass der Täter ein Messer mit sich führte.

Plötzlich lief der Mann weg und die Beamten kümmerten sich zunächst um das hingefallene Opfer. Eine Frau, die mit ihrem Fahrzeug hinter dem Streifenwagen stand, sprach noch mit den Beamten; auch sie hatte das Messer gesehen. Andere Beamte konnten den Täter später in der Nähe festnehmen. Das Messer hatte er immer noch bei sich.

Im Nachgang wurde ermittelt, dass der 37-Jährige noch weitere Menschen in Limburg angerempelt hatte. Ein Drogenvortest schlug positiv auf Cannabis an. Zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes wurde der Mann in eine Fachklinik für Psychiatrie eingewiesen.

Die Polizei bittet Zeugen und Opfer der verschiedenen Taten des 37-Jährigen, sich unter der Rufnummer 0 64 31-9 14 00 zu melden. Insbesondere die Frau, die mit den betroffenen Beamten an der Ampel gesprochen hat, wird nun als Zeugin des Vorfalls gesucht.