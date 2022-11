4 min

Limburg: Angeklagter „bleibt Herr seiner Entscheidungen“

Auch die Berufungsverhandlung in Limburg wegen Schlägerei beim Oktoberfest in Merkenbach endet für den 20-Jährigen mit einer neunmonatigen Bewährungsstrafe. Was war passiert?

Von Christoph Weber Redakteur Dillenburg