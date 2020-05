Limburg: Antonio Ordonez-Vinuesa ist gestorben

"Ordonez"-Sänger Antonio ist gestorben. Foto: Despina Artists

Limburg (red). Mit Antonio Ordonez-Vinuesa ist ein bekannter Musiker der Region völlig überraschend verstorben.

Der 64-jährige Wahl-Limburger mit spanischen Wurzeln war der Zweitälteste der neun in Oberbrechen aufgewachsenen Ordonez-Brüder, von denen in der Glanzzeit sechs die nicht nur in der Region sehr bekannte Band "Ordonez" bildeten. "Antonio war in Limburg bekannt wie ein bunter Hund", sagt sein jüngerer Bruder José. Noch wenige Tage vor seinem Tod sei er sich sicher gewesen, das Limburger St.-Vincenz-Krankenhaus schnell wieder verlassen zu können.

Doch Vorerkrankungen hätten, so José Ordonez, zu Komplikationen und letztendlich zu seinem Tod geführt. "Mit Corona hatte das alles aber nichts zu tun", erklärt der Bruder. Antonio habe ihm aber am Sterbebett noch einen Packen CDs von sich mitgegeben, damit seine Musik spanische Musik in der Region in Erinnerung bleibe.

Antonio Ordonez-Vinuesa hat - wie die meisten seiner zehn Geschwister - nie in Spanien gelebt. Er wurde in Tanger in Marokko geboren, wo sich damals seine Eltern Francisco und Isabel kennengelernt hatten. 1960 ging die junge Familie nach Deutschland, wo Vater Francisco bei der Bahn eine Anstellung als Arbeiter fand. Dadurch wuchsen die Ordonez-Geschwister in einer Bahnwohnung in Oberbrechen auf.

Da beide Elternteile musikalisch waren, fingen auch schon die Kinder in jungen Jahren zu musizieren an. Zunächst auf selbst gebauten Instrumenten, wie sich der älteste Bruder Miquel erinnert. Dieser als Gitarrist und der ein Jahr jüngere Bruder Antonio als Schlagzeuger spielten als Jugendliche in Bands der Bad Camberger Szene. Viele Kinder dieser Generation werden sich sicher noch an "The Witch Promise" sowie "Pollux" erinnern. Mit steigender Ordonez-Kinderzahl konnte die Familie aber bald schon eine eigene Band gründen.

Zu Miquel und Antonio stießen noch die Brüder Carlos und Kico als Erstbesetzung. Einige Zeit danach kamen noch José und Javier dazu.

Später ersetzte Mario Miquel, der sich für eine Auswanderung nach Spanien entschied. Danach war der verstorbene Antonio Ordonez als Sänger und Ältester der noch zusammen aktiven Geschwister die tragende Säule der Familienband.

Deutschlands beste

"Santana"-Coverband

"Er war ein sehr beliebter Bruder", meint José Ordonez. Mit ein bisschen Glück hätte die Band "Ordonez" den dauerhaften nationalen Durchbruch schaffen können, nahm eigene Platten auf und füllte in der Region bei ihren Konzerten viele Bürgerhäuser.

"Wir galten als Deutschlands beste Santana-Coverband, spielten viele große Festivals", erinnert José Ordonez sich zurück. Der Weyerer Oliver Martin war der einzige Nicht-Ordonez, der regelmäßig in der Band mitspielen durfte. Aber auch die in der Region bekannten Musiker Christoph Ries und Karsten Klenke hatten mit "Ordonez" Auftritte.

In der Band spielten bei einigen Konzerten auch internationale Musikergrößen wie die Santana-Musiker Martin Verdon und Freddie Santiago mit, der voriges Jahr noch in der heimischen Region weilte. Die Band "Ordonez", in den letzten Jahren auch verstärkt durch Antonios Neffen Christian, spielte mit Altrocker "Tiger B. Smith", mit Schauspieler Rolf Zacher und auch Kathy Kelly von der Kelly Family.

Antonio Ordonez kennt man aber aus der Band "Heike & The Crazy Singers". Zuletzt trat er mit seiner Frau Barbara als "Duo Espanol" auf. Antonio Ordonez war gelernter Koch und betrieb früher das "Kaminstübchen" in Dauborn, das Restaurant in der Limburger Eppenau-Tennishalle sowie zuletzt ein spanisches Restaurant in Westerburg. Er hinterlässt drei erwachsene Söhne und zwei Enkeltöchter.