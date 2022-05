Begehrt bei Pendlern: Zum Beispiel unter der Lichfieldbrücke gibt es am Rand der zentralen Innenstadt zahlreiche kostenlose Parkplätze. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Wie viele Parkplätze gibt es eigentlich in Limburg? Wer nutzt sie? Wann werden sie gebraucht? Wann sind sie belegt? Um solche Fragen ging es in der ersten Sitzung des Beirats, der eingerichtet worden ist, um ein Konzept für ein Parkraummanagement für Limburg zu erstellen.

Zum Auftakt der ersten Sitzung des Beirats verwies Limburgs Bürgermeister Marius Hahn (parteiungebunden) darauf, dass es oft Klagen über fehlende Parkplätze in der Stadt gibt. Als wichtigstes Ziel nannte er deshalb: "Limburg auf jeden Fall mit Auto, aber mit einer gerechteren Verteilung der zur Verfügung stehenden Verkehrsflächen." Es gehe nicht darum, das Auto zu verdammen und aus der Stadt zu verbannen. Ziel müsse es aber sein, die Lebensqualität in der Innenstadt zu verbessern.

Dabei gehe es auch nicht nur um die Luftqualität. Es gehe auch darum, Fußgängern, Radfahrern oder dem öffentlichen Personenverkehr mehr Platz einzuräumen. Auch Flächen für Ruhezonen oder gastronomische Angebote würden zur Aufenthaltsqualität beitragen. Das Konzept erstellt die Stadt zusammen mit dem Büro Planersocietät, das auch schon an der Aufstellung des Masterplans Mobilität 2030 beteiligt war.

Das Büro ist in ganz Deutschland aktiv. In Limburg führte es seine bisher größte Parkraumerhebung in einem Untersuchungsgebiet vor, wie Thomas Mattner von der Planersocietät dem Beirat erläuterte. Das Untersuchungsgebiet umfasst die zentrale Innenstadt, also ein Gebiet mit rund 10 200 Einwohnern.

Das Ergebnis der Parkraumerhebung: In dem Untersuchungsgebiet gibt es rund 2570 öffentliche Parkplätze. 250 davon befinden sich in der Altstadt und der zentralen Innenstadt innerhalb des Schiede-Rings. Nach Angaben von Thomas Mattner ist das, bezogen auf die recht kleine Fläche, eine große Anzahl an Parkplätzen.

In dem gesamten Untersuchungsgebiet gibt es weiterhin 3500 öffentlich zugängliche Parkplätze in Parkhäusern und Tiefgaragen sowie auf größeren Parkflächen zum Beispiel auf dem Marktplatz und an der "Werkstadt". Von diesen Parkplätzen sind mindestens 400 für Dauerparker reserviert.

Die Kurzzeitparkplätze im Straßenraum der zentralen Innenstadt sind stark nachgefragt, was zu Parksuchverkehr führt. In der Innenstadt gibt es an den Wochentagen in der Zeit von 10 bis 11 Uhr mit einer Auslastung von 80 Prozent die höchste Belegungsrate. An Wochenenden ist regelmäßig nachmittags hohe Belegung zu erkennen.

Das ist das Ergebnis einer Erhebung, die im Oktober vergangenen Jahres mit einer Nacherhebung im Januar 2022 durchgeführt wurde.

Bei den Parkbauten (Parkhäuser, Tiefgaragen) führte die Erhebung zu dem Ergebnis, dass stets freie Kapazitäten vorhanden sind, so Mattner. Am Untersuchungstag Donnerstag stieg die Auslastung auf maximal 57 Prozent, samstags wurde eine Auslastung von 64 Prozent erreicht. Wenige Anlagen wie das Parkhaus Mitte sind zeitweise komplett ausgelastet.

Reichlich Kapazitäten im Parkhaus am Krankenhaus

Nach Angaben des Verkehrsplaners ist auch zu berücksichtigen, dass zum Beispiel im Parkhaus der Altstadt zahlreiche Plätze an Dauerparker vermietet sind. Die Parkflächen an der "Werkstadt" zeigen samstags ihre höchste Belegung. Über reichlich freie Kapazitäten verfügt das Parkhaus am Krankenhaus. Gleichzeitig gibt es eine hohe Nachfrage nach Abstellplätzen rund um die Klinik und die Tilemannschule, was zu Stellflächenmangel in den umliegenden Wohngebieten führt.

Mattner fasste das Ergebnis der Untersuchung mit den folgenden Worten zusammen: "Es gibt ein großes Angebot an öffentlichen Parkmöglichkeiten in der Innenstadt. Davon befinden sich viele Plätze in Parkbauten und auf größeren Parkplätzen und es gibt stets reichlich freie Kapazitäten."

Das sieht beim Angebot an Parkplätzen im Straßenraum anders aus. Dort gibt es eine höhere Auslastung. "Und wenn 80 Prozent dieser Parkplätze belegt sind, wird das subjektiv als voll belegt wahrgenommen", so der Verkehrsplaner. Die Folge dieser subjektiven Wahrnehmung: Parksuchverkehr. Denn es wird so lange gesucht und gefahren, bis ein Parkplatz gefunden wird.

Bürgermeister Hahn unterstrich im Beirat die verschiedenen Beteiligungsformen, die in dem Projekt umgesetzt werden. Der Beirat besteht aus Vertretern verschiedener Institutionen, die in das wirtschaftliche, gesellschaftliche oder politische Leben der Stadt eingebunden sind. Die Spanne reicht vom Altstadtkreis über den Behindertenbeirat und die Polizei bis zur IHK und dem CityRing. Der Beirat wird in dem Projekt drei Mal tagen. Zudem sind Workshops und Quartierspaziergänge vorgesehen.