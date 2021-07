Limburg-Aufkleber ist wieder erhältlich

Mit dem Limburg-Aufkleber lässt sich gut für die Stadt werben, findet Bürgermeister Marius Hahn. Foto: Stadt Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Als die Stadt Limburg 2010 ihren Geburtstag feierte und auf 1100 Jahre nach der urkundlichen Ersterwähnung zurückblickte, gab es aus Anlass des Jubiläums einen Limburg-Aufkleber. Über zehn Jahre später - und ziemlich weit entfernt von neuen Stadtjubiläen - ist der Aufkleber nun wieder zu bekommen.

Die Stadt hat die Sticker wieder anfertigen lassen. "Für unsere wunderschöne Heimatstadt zu werben, das ist jetzt wieder ganz einfach mit dem Limburg-Aufkleber", findet Bürgermeister Marius Hahn (SPD). Den Aufkleber gibt es in der Tourist-Info in der Barfüsserstraße 6 in der Limburger Altstadt.

Dort und im Amt für Stadtmarketing und Touristik war immer wieder nach dem Aufkleber gefragt worden, der in den vergangenen Jahren jedoch vergriffen war. Jetzt gibt es ihn wieder.