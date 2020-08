Limburg baut Barrieren ab

Foto: Ein 20 bis 22 Zentimeter Spezialbordstein und Leitelemente in Form von Rillen machen eine barrierefreie Bushaltestelle aus. (Foto: Stadt Limburg) Erhöhte Bordsteine und Leitelemente in Form von Rillen helfen mobilitätseingeschränkten und seheingeschränkten Menschen beim Einstieg in die Busse. (Foto: Stadt Limburg)