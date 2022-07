Limburg: Bauvorhaben trifft auf Widerstand

"Auch von den Bauernverbänden hört man inzwischen vermehrt, dass der Flächenverbrauch gestoppt werden muss": Auf diesem Ackerland will die Stadt Limburg Wohnungen errichten. Dagegen hat sich eine Bürgerinitiative gebildet. Foto: Mariam Nasiripour

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Die Stadt Limburg möchte ihren Stadtteil Blumenrod weiter ausbauen und in den Baugebieten V und VI Wohnraum für rund 2000 Menschen schaffen. Dagegen regt sich Widerstand in Form der Bürgerinitiative (BI) "Blumenrod V und VI - So nicht!". Ihre Vorwürfe gegen und ihre Forderungen an die Stadt teilt die BI in vier Hauptthemen auf.

Der erste Punkt betrifft die Verkehrsbelastung in Blumenrod. Die BI ist der Überzeugung, dass die Bebauung der 25 Hektar großen Fläche ohne zusätzliche Straße zwangsläufig zu einer erheblichen Mehrbelastung für die Straßen Breites-Driesch, Gutenbergring und Zeppelinstraße führen wird. Das habe auch das Verkehrsgutachten, das im Zeitraum 2007 bis 2010 von der Stadt für die Südumgehung in Auftrag gegeben wurde, ergeben. Im Gutachten war sogar die Rede von einer Mehrbelastung von 40 Prozent, sagt die Mitbegründerin der BI, Barbara Sylla-Belok (Grüne). Das neue Verkehrsgutachten sei noch nicht fertig, merkt sie an.

Bürger befürchten Verkehrskollaps

Außerdem stelle sich die Frage, wo der Baustellenverkehr entlang führen soll? "Die Zunahme an Verkehr ist nicht zumutbar, Lösungen für die Verkehrsproblematik sind aus der Planung nicht erkennbar", beklagt die BI. Hier argumentiert Bürgermeister Marius Hahn (parteiungebunden): "Wie das alles konkret umgesetzt werden soll und kann, wird Aufgabe der Bauleitplanung sein, die derzeit läuft. Ganz klar ist dabei schon jetzt, dass auch im Bereich der Mobilität Akzente gesetzt werden: gute Anbindung an den ÖPNV und möglichst wenig Autos in den Wohngebieten durch die Schaffung zentraler Abstellanlagen."

Doch das überzeugt die BI nicht - und auch nicht die Bewohner des Stadtteils, die an der kürzlich abgehaltenen Infoveranstaltung der BI teilgenommen hatten. Ihre Einwände sind, dass die Verkehrslast in der Zeppelinstraße schon jetzt zu den Stoßzeiten der Schulen sehr hoch sei. Sie befürchten einen Verkehrskollaps.

Die Bürgerinitiative informiert über das Vorhaben der Stadt, auf 25 Hektar Ackerland neue Wohnungen zu bauen. Bei ihrer Infoveranstaltung stößt sie dabei auf offene Ohren. (Foto: Mariam Nasiripour)

Außerdem beklagt die BI, dass die Stadt mit ihrem Bauvorhaben, gutes Ackerland verschwendet. "Auch von den Bauernverbänden hört man inzwischen vermehrt, dass der Flächenverbrauch gestoppt werden muss, damit wir nicht noch mehr wertvolle Ackerflächen für die Nahrungsmittelproduktion verlieren", wird in einem Flugblatt der Bürgerinitiative erklärt.

Hierzu heißt es aus dem Limburger Rathaus, dass man nicht beides haben kann: landwirtschaftliche Flächen behalten und zugleich Flächen für Bebauung ausweisen. Bei Bauvorhaben stünde die Stadt immer wieder vor einer solchen Entscheidung. "Wir müssen Entscheidungen treffen und dabei Prioritäten setzen", erklärt Marius Hahn. Das sei in der Vergangenheit auch schon gängige Praxis gewesen. "Die Häuser in Blumenrod stehen fast alle auf ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen", fügt er an.

Zudem kritisiert die BI, dass Blumenrod als einziger Stadtteil immer mehr mit Neubürgern besiedelt wird und deswegen der gemeinschaftliche Zusammenhalt sowie die Einheit fehle. Es sei nicht notwendig, Blumenrod zu verdichten, wenn in anderen Orten des Kreises die Einwohnerzahlen zurückgehen und die Kommunen einen großen Leerstand aufweisen wie in Villmar und Runkel. Besonders dort, aber auch in der Domstadt sowie andernorts seien die Bevölkerungszahlen rückläufig. Die BI argumentiert, dass der Wohnungsbedarf in Limburg gar nicht so hoch sei und daher kein neues Wohngebiet benötigt werde. Hinzu käme der Wohnungsleerstand in Limburg. Nach Ansicht der BI, möchte die Stadt in Blumenrod Neubürger aus dem Rhein-Main-Gebiet ansiedeln.

Keine teuren Eigentumswohnungen

"Für die Limburger bleibt kein Raum", so die einschlägige Kritik der BI und der Bürger bei der Infoveranstaltung. Hier wurde der Erste Stadtrat Michael Stanke zitiert, der gesagt haben soll, dass Limburg wachsen und mehr Steuern generieren müsse.

Für Bürgermeister Hahn ist der Bedarf da: "Bedarf an neuen Wohnungen gibt es in Limburg zuhauf." Das sei durch Untersuchungen belegt und finde sich in der Regionalplanung des Regierungspräsidiums. Das erfahre auch die Stadt täglich bei Wohnungsanfragen. "Die Warteliste für die Wohnungen, die wir von der Stadt vergeben können, ist sehr lang", sagt Hahn. Gemäß Wohnraumkonzept 2020 für Limburg und die Kommunen in Limburg-Weilburg werde die Domstadt bis zum Jahre 2040 rund 1800 Wohnungen benötigen.

In diesem Zusammenhang weist er den Vorwurf der BI, dort teure Eigentumswohnungen bauen zu wollen, entschieden zurück. Das seien bösartige Unterstellungen, so Hahn. In Blumenrod soll eine Mischung verschiedener Wohnformen entstehen, die unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden soll und für unterschiedliche Bevölkerungsschichten gedacht sei.

Ein weiterer Kritikpunkt der BI betrifft den Natur- und Artenschutz. Sie ist der Überzeugung, dass das Vogelschutzgebiet durch die heranrückende Bebauung beeinträchtigt werde. Außerdem führe die großflächige Versiegelung der Böden zu einer Verschlechterung des Klimas. Der Bürgermeister hingegen ist überzeugt, dass das Wohngebiet im Einklang mit dem Vogelschutz ausgewiesen und entwickelt wird.

"Auch da wird es durch die Bauleitplanung klare Vorgaben geben, was wir an Abständen einzuhalten haben, das trifft natürlich auch auf die Grundwasserproblematik zu", sagt Hahn. Denn die BI wirft der Stadt vor, die Grundwasserproblematik in Blumenrod nicht ausreichend bedacht und erörtert zu haben.

Lesen Sie auch: Corona in Mittelhessen: Das Wichtigste zum PCR-Test

Die Bürgerinitiative und die Anwohner in Blumenrod werfen zudem der Stadtverwaltung und den Stadtverordneten vor, die Wünsche und Anliegen der Bevölkerung bewusst zu ignorieren. Man habe sich für das Bauvorhaben entschieden, ohne sich vor Ort ein Bild zu machen. Als Nächstes plant die BI eine Unterschriftenaktion.