Limburg bekommt eine halbe Million Euro

Limburg-Weilburg

Limburg-Weilburg (red). Auch die Stadt Limburg profitiert vom sogenannten Zukunftsfonds des Landkreises: Landrat Michael Köberle (CDU) übergab dem Limburger Bürgermeister Marius Hahn (SPD) zwei Förderbescheide in Höhe von insgesamt rund 553 000 Euro aus Mitteln des Zukunftsfond.

Mit 500 000 Euro fördert der Landkreis Limburg-Weilburg aus Säule A den Neubau einer Wohnanlage "Am Renngraben" in Limburg. Ein Investor beabsichtigt, auf dem Gelände des ehemaligen Heimwerkerzentrums "Am Renngraben" zwei neue Wohngebäude mit jeweils elf seniorengerechten Wohnungen zu errichten.

Die Gebäude werden mit einem erhöhten Energiestandard errichtet und mit erneuerbarer Energie durch Wärmepumpen beheizt. Der Limburger Bürgermeister Marius Hahn begrüßt dieses Vorhaben und dankt dem Landkreis für die Unterstützung: "Ich bin dankbar, dass in attraktiver Lage und Innenstadtnähe erschwinglicher Wohnraum, insbesondere für Seniorinnen und Senioren, entsteht."

VIER SÄULEN BILDEN DEN ZUKUNFTSFONDS Ziel des Fonds ist die Stärkung der ländlichen Regionen des Landkreises Limburg-Weilburg im Hinblick auf Infrastruktur und Mobilität, insbesondere für ältere Menschen. Hierzu zählen auch die Förderung und Ausbildung im kommunalen Brandschutz sowie der in den Fokus rückende Klimaschutz. Der Fonds besteht aus insgesamt vier Säulen. Säule A beschäftigt sich mit preisgünstigem WohnraumIn Säule B wird die kommunale Infrastruktur, unter anderem Sammeltaxi, Radverkehrsnetze, Breitband, Revitalisierung von Ortskernen, Sanierung von Bausubstanzen, ortsbildgerechte gestalterische Maßnahmen und soziale Einrichtungen gefördert. Säule C hält Mittel für den kommunalen Brandschutz bereit. Der kommunalen Klimaschutz ist Bestandteil der Säule D.

Dorfplatz in Eschhofen

wird neu gestaltet

Mit rund 53 000 Euro unterstützt der Landkreis zudem die Gestaltung des künftigen Dorfplatzes in Eschhofen. Dazu Bürgermeister Hahn: "Der neue Dorfplatz soll zur Revitalisierung des Ortskerns beitragen und somit die soziale Struktur stärken sowie das gemeinschaftliche Miteinander mehrerer Generationen wieder aufleben lassen. Daher ist hier ein multifunktionaler Platz vorgesehen, der als Begegnungsstätte für Jung und Alt, als Veranstaltungsplatz und als grünes Klassenzimmer für die Grundschule dienen soll."