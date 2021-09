Limburg bekommt Hessischen Denkmalschutzpreis

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Am Mittwoch hat die Stadt Limburg in Wiesbaden den Hessischen Denkmalschutzpreis 2021 für die Sanierung des Schlosses auf dem Domberg bekommen. Überreicht wurde der Preis in Wiesbaden.

Auch einer der beiden ersten Preis für Privatpersonen geht in den Landkreis: Georg und Bettina Gröschen aus Waldbrunn-Ellar haben das "Wellehannese-Haus", ein Ensemble aus Winkelhofreite mit Fachwerkhaus, Scheune und Bauerngarten aus dem 17. und 18. Jahrhundert, vor dem Abriss bewahrt und zu einem Schmuckstück in der Ortsmitte gemacht.

Zur Auszeichnung für das Limburger Schloss sagte der Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU): "Das Ziel bei diesem Projekt war und ist es, altes Kulturgut zu erhalten. Die wichtige Zusammenarbeit der Architekten, Denkmalexperten und Handwerker waren und sind unverzichtbar."

Er freue sich, dass die Jury sich für Limburg entschieden habe. Er nehme den Preis stellvertretend für alle Beteiligten entgegen. Die Auszeichnung sei auch eine Anerkennung für Verwaltung und Politik, die die Sanierung des Schlosses zu einer wichtigen Aufgabe gemacht hätten.

Erster Preis auch für privatprojekt in Ellar

"Besonders wichtig ist, dass das Denkmal mit Leben gefüllt ist und lebhaft durch die Kinder und Jugendlichen der Dommusik genutzt wird", sagte Stanke. Zudem sei der Preis eine Verpflichtung, auch in den noch anstehenden Bauabschnitten die Belange des Denkmalschutzes zu achten.

Bereiche, in denen im Schloss die Arbeiten bereits abgeschlossen sind, hat die Stadt vermietet. Die Räume, rund 600 Quadratmeter, nutzt die Dommusik. Dass allein Aspekte des Denkmalschutzes bei einem Gebäude, dessen verschiedene Teile aus unterschiedlichen Zeiten stammen - und deren An- und Umbauten immer wieder zu großen Veränderungen der bereits vorhandenen Bausubstanz führten - breit gefächert sind, machte Markus Saal als Leiter der Hochbau- und Denkmalschutzabteilung der Stadt deutlich: Welche Fassungen von Decken und Wandgestaltungen werden freigelegt, was ist bei Durchbrüchen und Freilegungen zu beachten? Durch die Nutzung und die einzuhaltenden Brandschutzauflagen stellten sich zudem weitere Herausforderungen. Zwar seien die historischen Holzböden übernommen oder durch neue ergänzt und Türen aufgearbeitet worden und wieder in Verwendung, doch das alte Treppenhaus zum Beispiel wurde durch eine moderne Konstruktion ersetzt.

Stadtarchiv soll ins

Gebäude einziehen

Dazu gab es nach Angaben von Architekt Axel Schmitt keine Alternative, da das alte Treppenhaus Fluchtwege versperrte, den Brandschutzauflagen in keiner Weise entsprach.

Marius Hahn (SPD) erklärte: "Als Bürgermeister freue ich mich sehr über den Denkmalschutzpreis, ist er doch eine Anerkennung für die gute Sanierungsarbeit im Schloss, die nicht immer so einfach ist. Viele Leute widmen sich mit Hingabe der Sanierung des Schlosses und leisten dort hervorragende Arbeit. Es ist schön, dass das Schloss aus dem Dornröschenschlaf geküsst wird und mit der Dommusik und später mit dem Stadtarchiv und einem Stadtmuseum wichtige Institutionen beheimatet."

Basierend auf den herausfordernden Umständen eine Sanierung im Sinne des Denkmalschutzes zu perfektionieren, sei eine der Absichten der Beteiligten gewesen. Umso schöner sei es, dass die Stadt Limburg dafür stellvertretend den Hessischen Denkmalschutzpreis erhalten hat.