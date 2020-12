Limburg bietet Mobilität auf Abruf

Die neue On-Demand-Mobilität stellt für den Betriebsleiter der Stadtlinie, Limburgs Erster Stadtrat Michael Stanke, eine Erweiterung des Angebots der Anrufsammeltaxis (AST) dar. Im kommenden Jahr wird das neue Angebot die 2015 eingeführten AST ablösen. Archivfoto: Dieter Fluck

LIMBURG - Ohne eigenes Auto von einem zum anderen Ort kommen, das aber bequem, effizient und klimafreundlich: Möglich werden soll dies in Limburg mit der On-Demand-Mobilität. Der englische Begriff bedeutet zu Deutsch Mobilität auf Abruf. Per App oder Anruf bestellt der Kunde ein Fahrzeug, welches den Nutzer zum gewünschten Ort bringt. Gleichzeitig gehen Anfragen anderer Nutzer ein und eine Software berechnet die günstigste Strecke, sodass mehrere Personen gemeinsam fahren können.

"Dies ist eine deutliche Erweiterung unseres erfolgreichen Anrufsammeltaxis, zugleich setzen wir dabei auf Digitalisierung", sagt der Betriebsleiter der Stadtlinie, Limburgs Erster Stadtrat Michael Stanke (CDU). Als Vorteile im Vergleich zum Anrufsammeltaxi (AST) nennt er das Fahren mit Elektro-Fahrzeugen, die Buchungsoption mittels App und die Software, die optimale Strecken berechnet, sodass Leerfahrten entfallen.

Kern ist aber die deutliche Ausweitung der Fahroptionen rund um die Uhr. Die Mobilität, vor allem für Bürger in den Stadtteilen, wird deutlich gestärkt. "Die Stadtlinie kommt damit in die Stadtteile - eine langjährige Forderung wird somit erfüllt", sagt Stanke.

AUTONOM FAHRENDE BUSSE Beim Thema autonom fahrende Busse steht die Stadtlinie im Austausch mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), der aktuell ein Pilotprojekt dazu durchführt, die Busse im Anschluss aber nicht etablieren wird. Auch für Limburg wäre ein Pilotprojekt denkbar, nicht aber die spätere Umsetzung, da die Stadt das Fahrzeug für mehr als 100 000 Euro anschaffen müsste und ein Fahrer in der aktuellen Stufe des autonomen Fahrens noch benötigt würde. Geprüft wird aktuell die Einrichtung einer Umweltspur, die den Verkehr fördern soll, der die geringste Umweltbelastung darstellt, also Busse und andere ÖPNV-Angebote. Die Prüfung wird vom Hessischen Umweltministerium durchgeführt.

Durch die eingesetzten Elektro-Fahrzeuge hat die On-Demand-Mobilität auch Auswirkungen auf die Luft in Limburg. Gerade vor dem Hintergrund der Klage der Deutschen Umwelthilfe und der Forderung, die Grenzwerte der Luftreinhaltung in Limburg einzuhalten, ist dies ein Baustein in einem ganzen Bündel von Maßnahmen.

Starten soll der On-Demand-Dienst bereits im Juni 2021 und dann das Anrufsammeltaxi ablösen. Für Mai ist ein Testbetrieb vorgesehen. Fünf Elektrofahrzeuge wird die Stadt Limburg dafür anschaffen. Sie werden zwischen speziellen Haltestellen verkehren. Möglich sind dann beispielsweise Fahrten zu medizinischen Einrichtungen, zum Arbeitsplatz, zu Einkaufsstandorten oder zu Freizeit-, Sport-, und Kultureinrichtungen. "Gleichzeitig werden dann Verbindungen zwischen den Stadtteilen und zum ICE-Gebiet aufgenommen", sagt Stanke.

Wer den On-Demand-Dienst nutzen will, braucht eine Fahrkarte und zahlt einen Zuschlag, der bei circa 1,50 Euro liegen wird.

Mit dem On-Demand-Projekt ist Limburg einer von zehn Partnern, die den neuen Dienst in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) umsetzen.

Stanke ist überzeugt, dass mit dem On-Demand-System ein deutlicher Ausbau des ÖPNV in Limburg erreicht wird. "Dieses Ziel verfolgen wir als Stadt seit Jahrzehnten mit unserer Stadtlinie. Dabei handelt es sich um eine freiwillige Leistung der Stadt, keineswegs um eine Pflichtaufgabe", sagt Stanke.

Nachdem ein Konzept erstellt wurde, wird die Stadtlinie nun den Fahrbetrieb, die Ladestationen, die Rechtsberatung und das Marketing des On-Demand-Dienstes ausschreiben. Insgesamt wird das Projekt die Stadt Limburg über einen Zeitraum von vier Jahren 2,5 Millionen Euro kosten, davon übernehmen Bund und Land 50 Prozent als Förderung.

Das On-Demand-Angebot soll auch in eine Auskunftsplattform des RMV eingebunden werden.