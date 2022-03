Limburg braucht neue Kita-Plätze

Die Erweiterung und Sanierung der "Arche Noah" in Staffel wird in diesem Jahr abgeschlossen. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Limburg gehört zu den wenigen Kommunen im Landkreis, für die in den kommenden Jahren noch ein Bevölkerungszuwachs prognostiziert wird. Die demografische Entwicklung sei gerade im Bereich der Kinderbetreuung eine Herausforderung, teilt die Stadt mit. Bis Ende 2023 würden 70 neue Betreuungsplätze geschaffen, bis zum Jahr 2031 werde ein Defizit von 130 fehlenden Betreuungsplätzen prognostiziert.

"Es gibt viele Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Zum einen ist dies die Bevölkerungsentwicklung mit einer steigenden Anzahl von Kindern, gleichzeitig werden die zu betreuenden Kinder immer jünger und erfordern damit einen höheren Raum- und Personalbedarf - und schließlich sind einige Einrichtungen in einem Alter, die Neubauten oder erhebliche strukturelle Verbesserungen erfordern", verdeutlicht der Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU). Im Magistrat sei die Entwicklung der Kindergärten erörtert worden, Grundlage dazu war eine Darstellung des Bauamts in Abstimmung mit dem Amt für soziale Betreuung.

Ein Plus von 25 Plätzen soll es mit Abschluss der Sanierung und Erweiterung des Kindergartens "Arche Noah" in Staffel geben. Die Arbeiten werden in diesem Jahr abgeschlossen. Auch der Kindergarten "St. Therese" in Linter wird eine zusätzliche Gruppe mit 25 Plätzen nach dem Umbau des Kinderwerkraums zu einem Gruppenraum erhalten. Im Kindergarten "St. Nikolaus" in der Kernstadt gibt es durch den Umbau eines Hortraums zu einem Gruppenraum ein Plus von 20 Betreuungsplätzen. Investiert wird aktuell auch in die Einrichtung "Querkwiese" in Eschhofen. Allerdings werden durch die strukturellen Verbesserungen, die den heutigen Anforderungen an eine Kita geschuldet sind, keine zusätzlichen Plätze geschaffen.

Aktuell im Mittelpunkt steht auch der Neubau des Kindergartens in Dietkirchen. Der jetzige Kindergarten steht schon lange in der Kritik der Eltern, da die Bauausführung offenbar zu Feuchtigkeit und anschließend zu einem störenden, moderigen Geruch geführt hat. Mit einem Neubau am bestehenden Standort werden 75 Betreuungsplätze erhalten. Derzeit beläuft sich die Kostenschätzung auf rund fünf Millionen Euros, statt ursprünglich 3,9 Millionen.

Neben laufenden Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten hat der Magistrat die Empfehlung an die Stadtverordnetenversammlung gegeben, den Planungen für eine Erweiterung und Sanierung der Kita "St. Jakobus" in Lindenholzhausen zuzustimmen. "Mit der Erweiterung soll auch die seit Jahren bestehende Übergangslösung mit der Verwendung von Containern beendet und ein sechsgruppiger Kindergarten zur Verfügung stehen", so Stanke.

Das Gebäude ist im Eigentum des Trägers, der katholischen Kirche. Die vertragliche Vereinbarung sieht in diesem Fall eine Kostenbeteiligung der Stadt vor. Einer Erweiterung war vor drei Jahren durch die städtischen Gremien schon einmal zugestimmt worden, allerdings erwies sich die Baukostenschätzung in Höhe von 1,8 Millionen Euro als zu gering. Die neue Berechnung sieht Kosten in Höhe von rund 3,4 Millionen Euro vor. Bei einer Kostenbeteiligung der Stadt in Höhe von 73 Prozent summiert sich der finanzielle Anteil auf knapp 2,5 Millionen Euro.

Perspektivisch sind weitere Erweiterungen, Sanierung und Neubauten geplant. Die geschätzten Kosten für die folgenden Vorhaben summieren sich auf über 30 Millionen Euro, erhebliche Kostensteigerungen sind aufgrund der aktuellen Entwicklung dabei zu erwarten.