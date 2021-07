Limburg: Chefarzt Joachim Hillmeier geht in den Ruhestand

Joachim Hillmeier. Foto: Krankenhaus St. Vincenz

LIMBURG - Eine Zeitenwende, damals wie heute: Als Dr. Joachim Hillmeier vor 19 Jahren zum Chefarzt der Abteilung Unfallchirurgie und Orthopädie berufen wurde, stand er für eine neue Generation von Vertretern innovativer, moderner Medizin am St. Vincenz. Nun geht er am 30. Juni 2021 nach fast zwei Jahrzehnten auf dem Schafsberg in den Ruhestand.

Für Kontinuität und Weiterentwicklung seines Engagements bürgt nun Hillmeiers rechte Hand, sein langjähriger Leitender Oberarzt Dr. Alexander Bode, der in Form einer chirurgischen Doppelspitze als Chefarzt-Duo mit Dr. Stefan Roland seine Nachfolge übernimmt.

Hillmeiers Name steht für die deutliche Erweiterung des medizinischen Angebots auf dem Schafsberg: Mehrere neue Fachgebiete wurden aufgebaut, allem voran die Wirbelsäulenchirurgie - ein Fach, das zuvor am St. Vincenz noch überhaupt nicht praktiziert wurde.

Pionierarbeit leistete der Chirurg auch in der Etablierung der sogenannten Kyphoplastie, einem Verfahren, in welchem gebrochene Wirbel mit Biozement wieder aufgerichtet werden können. Hillmeier hatte das Verfahren an seiner Alma Mater in Heidelberg federführend in klinischen Studien mit entwickelt. Das St. Vincenz-Krankenhaus wurde eine der ersten Kliniken, an denen diese Therapie praktiziert wurde.

In der Prüfungskommission für Fachärzte

Zudem ist Hillmeier Mitglied in der Prüfungskommission für Fachärzte der Landesärztekammer Hessen und lehrt neben der Studentenausbildung in Limburg auch an der Universität Heidelberg.

"Wir verabschieden uns mit großem Respekt und großem Dank von einem außerordentlich engagierten Mediziner, der seiner Abteilung und damit auch unserem Haus in der Region eine hohe Reputation erarbeitet hat", so Verwaltungsratsvorsitzender Erwin Reuhl und Geschäftsführer Guido Wernert.

Man verliere am St. Vincenz einen besonders verdienten Chefarzt, der einen unverzichtbaren Beitrag für die unfallchirurgisch-orthopädische Versorgung der Patienten im Landkreis Limburg-Weilburg geleistet habe.