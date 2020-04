Limburg: Der Generalvikar steht in der Küche

Die Online-Kampagne #StayathomeHero hat die Caritas-Gemeinschaftsstiftung Limburg gestartet. Foto: Bistum Limburg

Limburg (red). Großen Anklang findet die Online-Kampagne #StayathomeHero der Caritas-Gemeinschaftsstiftung im Bistum Limburg, die dazu aufruft, zu Hause zu bleiben, dadurch andere zu schützen und vielleicht sogar persönliche Rekorde zu brechen.

Binnen weniger Tage posteten zahlreiche Nutzer sozialer Plattformen Videos oder Bilder, darunter bekannte Unterstützer wie der hessische Comedian Maddin Schneider, Kunstrad-Europameisterin Viola Brand und der Generalvikar des Bistums Limburg, Wolfgang Rösch.

Bis jetzt unübertroffen bleibt jedoch der Beitrag von Eintracht-Frankfurt-Spieler Martin Hinteregger, der sich mit Ziehharmonika und Star-Wars-Helm für den guten Zweck einsetzt.

"Wir freuen uns über alle Beiträge von Einzelpersonen, Familien, Prominenten, Vereinen und Unternehmen, über viele positive Reaktionen und über die Berichterstattung online sowie von Radio- und Fernsehsendern", sagt Sonja Peichl, Geschäftsführerin der Stiftung.

So funktioniert

die Challenge

"Die Idee spricht viele Menschen weit über das Bistum Limburg hinaus an, die sich darum bemühen, ihr Bestmögliches gegen die Verbreitung des Coronavirus zu tun." Durch die Online-Kampagne soll verstärkt darauf hingewiesen werden, dass alle derzeit die gleiche Situation durchleben. Videos, Bilder und Posts geben einen spannenden und sehr persönlichen Einblick, wie andere die Zeit im Ausnahmezustand meistern.

Unter dem Hashtag #StayathomeHero können Nutzer der Social Media-Plattformen Facebook, Twitter, Instagram und vielen weiteren selbstgedrehte Videos und Fotos posten, die sie in ihrer häuslichen Situation oder sogar bei ihren Rekorden zeigen: Welche längst vergessenen Hobbys werden wieder aktiviert? Wie bleiben Sportler zu Hause im Training? Wer hat das Home-Schooling optimiert? Wie kommunizieren Familien in diesen Zeiten mit den Großeltern?

In Sachen Kreativität sind den Teilnehmern keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist jedoch, dass die Nutzer in ihren Beiträgen Freunde und Bekannte durch Verlinkung dazu nominieren, ebenfalls teilzunehmen. Auf diesem Weg kann sich die Kampagne weiterverbreiten, neue Unterstützer können gefunden und weitere Menschen in Zeiten des Coronavirus positiv gestimmt werden.

"Die Helden werden auch belohnt", verspricht Sonja Peichl. "Mit vielen Likes, mit unserem geteilten Interesse und natürlich mit der Gewissheit, sich in dieser außergewöhnlichen Zeit für die Gemeinschaft einzusetzen."