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Sonntag, 28.06.2020 - 17:30
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Limburg: Domschweizer Bernhard Wagner verabschiedet sich

Im Limburger Dom sorgt Bernhard Wagner als Domschweizer seit 15 Jahren für Ordnung. Nun wird ein Nachfolger gesucht. Das könnte auch eine Frau sein.

Von Dieter Fluck
Drei Limburger Diözesanbischöfen und zwei Weibischöfen hat Bernhard Wagner als Domschweizer gedient. Im Januar 2008 montierte er über der Cathedra, dem steinernen Bischofssitz hinter dem Altar im Dom, das neue Wappen mit dem Wahlspruch von Bischof Tebartz-van Elst. Archivfoto: Dieter Fluck

Drei Limburger Diözesanbischöfen und zwei Weibischöfen hat Bernhard Wagner als Domschweizer gedient. Im Januar 2008 montierte er über der Cathedra, dem steinernen Bischofssitz hinter dem Altar im Dom, das neue Wappen mit dem Wahlspruch von Bischof Tebartz-van Elst. Archivfoto: Dieter Fluck

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SCHWEIZER

Die Bezeichnung Domschweizer gibt es seit dem 17. und 18. Jahrhundert, als ehemalige Soldaten aus der Schweiz ins Ausland zogen, um dort an den Höfen der Mächtigen als Wachpersonal zu arbeiten. Schweizer galten als besonders zuverlässig.

Noch heute gibt es im Vatikan die Schweizergarde, die kleinste Armee der Welt, in die nur katholische Schweizer aufgenommen werden. Die Männer in bunten Uniformen sind für die Sicherheit des Papstes verantwortlich und schützen die Eingänge des Vatikanstaates.

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