Sonntag, 28.06.2020 - 17:30
4 min
Limburg: Domschweizer Bernhard Wagner verabschiedet sich
Von Dieter Fluck
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SCHWEIZER
Die Bezeichnung Domschweizer gibt es seit dem 17. und 18. Jahrhundert, als ehemalige Soldaten aus der Schweiz ins Ausland zogen, um dort an den Höfen der Mächtigen als Wachpersonal zu arbeiten. Schweizer galten als besonders zuverlässig.
Noch heute gibt es im Vatikan die Schweizergarde, die kleinste Armee der Welt, in die nur katholische Schweizer aufgenommen werden. Die Männer in bunten Uniformen sind für die Sicherheit des Papstes verantwortlich und schützen die Eingänge des Vatikanstaates.
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