Limburg: Elija ist das 500. Vincenz-Baby

Vor lauter Corona-Meldungen wäre fast eine fröhliche Nachricht aus dem Kreißsaal untergegangen: Dort konnte vor Kurzem die 500. Geburt in diesem Jahr gefeiert werden. Foto: St. Vincenz

Limburg (red). Planbare Eingriffe waren in den letzten zwei Monaten im St. Vincenz-Krankenhaus Limburg aufgrund der Corona-Vorgaben nicht erlaubt und laufen derzeit erst langsam wieder an. Einige Dinge im Leben lassen sich aber nicht planen. Und so konnte im St. Vincenz vor Kurzem die 500. Geburt in diesem Jahr gefeiert werden.

Elija heißt die kleine Persönlichkeit, die diesmal das Rennen um die Jubiläumsgeburt gewonnen hat. Mit einem Kampfgewicht von 3975 Gramm und einer Größe von 55 Zentimetern begann er am 30. April sein Abenteuer Leben.

Da Mama Sabrina Jöckel selbst als Krankenpflegerin im St. Vincenz Diez tätig ist, war es für sie und Ehemann Thordes Jöckel keine Frage, wo ihr drittes Kind auf die Welt gebracht werden sollte. Lediglich Schwesterchen Klara (5) und Bruder Leonard (3) waren mit den eingeschränkten Besuchsregelungen nicht wirklich einverstanden und freuten sich umso mehr, ihr neues Familienmitglied möglichst schnell daheim begrüßen zu können.

Das Baby verschläft

den ganzen Wirbel

Kreißsaal-Oberärztin Inke Timmerbeul und die Hebammen Annette Scheid-Völker und Nadine Seifert freuten sich gemeinsam mit den Eltern über die Geburt des Jubiläums-Babies. Elija selbst sah die ganze Aufregung gelassen und verschlief den Wirbel um sich entspannt und zufrieden in Mamas Armen.