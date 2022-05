Limburg-Eschhofen: Auto verwüstet und Handbremse gelöst

Bislang unbekannte Täter haben der Besitzerin eines Renault im Kreis Limburg-Weilburg übel mitgespielt. Heiko Küverling/Fotolia

LIMBURG-ESCHHOFEN - Übel haben bislang unbekannte Täter der Besitzerin eines in Limburg-Eschhofen abgestellten Pkw mitgespielt! Laut Polizei verwüsteten sie den Innenraum des Renault und steuerten das Fahrzeug anschließend noch gegen einen Betonklotz. Nun bittet die Kripo in Limburg um Mithilfe und sucht nach Zeugen.

Der weiße Renault Captur stand seit vergangenem Freitagabend auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Eschhofen. Am Montagmorgen wurde dann festgestellt, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen worden war - so kamen die Täter in das Fahrzeug. Gestohlen wurde laut Polizei augenscheinlich nichts, jedoch verteilten die Täter verschiedene Gegenstände aus dem Pkw auf dem Parkplatz und richteten im Autoinnenraum Schaden an. So wurden etwa sämtliche Bedienelemente wie Blinkerhebel oder andere Knöpfe und Schalter abgebrochen.

Anschließend wurde die Handbremse gelöst und das Auto gegen einen Betonklotz gerollt. Dadurch entstand weiterer Sachschaden.

Personen, die Hinweise zu der Tat machen können, werden gebeten, sich unter 06431-91400 bei der Limburger Kriminalpolizei zu melden.