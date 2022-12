Limburg: Fahrerin verliert Kontrolle - eine Schwerverletzte

Ein Polizeiauto. (© dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg - Am Freitagmittag verlor eine Fahrerin in einem Parkhaus die Kontrolle über ihr Fahrzeug und verletzte eine Fußgängerin. Eine 76-Jährige war mit ihrem 85-jährigen Beifahrer in einem VW Golf im Altstadtparkhaus und wollte dieses verlassen. Nach eigenen Angaben blieb sie hierbei mit dem Fuß an den Pedalen hängen und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Das teilt die Polizei mit.

Schranke, Straßenlaterne, Poller und Schild mitgenommen

Der VW schnellte aus dem Parkhaus, fuhr die Schranke ab, überfuhr eine Straßenlaterne, einen Metallpoller und ein Straßenschild. Schließlich prallte der VW gegen ein geparktes Fahrzeug, wurde davon abgelenkt und fuhr dadurch auf die andere Straßenseite, wo gerade eine 47-jährige Fußgängerin unterwegs war. Die Frau wurde von dem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Die Fahrt endete schließlich an einer Hauswand.

Fußgängerin schwer verletzt

Mehrere Zeugen riefen die Polizei. Bei dem Unfall wurden drei Menschen verletzt, davon die Fußgängerin schwer. Die Verletzten wurden vom Notarzt versorgt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Bereich um die Unfallstelle musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten abgesperrt werden, hierbei unterstützten auch die Bundespolizei und das Ordnungsamt. Gegen 13:45 Uhr konnte die Unfallstelle, nach Abschleppen der Fahrzeuge, wieder freigegeben werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 16.000 EUR.