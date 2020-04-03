Limburg fehlen 10 000 bis 15 000 Besucher

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Freitag, 03.04.2020 - 13:00
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Der Chef der Limburger Stadthalle hat trotz Schließung und Absagen seinen Optimismus nicht verloren.

Von Kerstin Kaminsky
Die Limburger Stadthalle ist derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen. Foto: Kerstin Kaminsky

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Fotos
Die Limburger Stadthalle ist derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen. Foto: Kerstin Kaminsky

Die Limburger Stadthalle ist derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen. Foto: Kerstin Kaminsky

Stadthallen-Geschäftsführer Guido Lindeken mit Listen der Absagen im März und April. Foto: Kerstin Kaminsky

Stadthallen-Geschäftsführer Guido Lindeken mit Listen der Absagen im März und April. Foto: Kerstin Kaminsky

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Limburg Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Limburg-weilburg Limburg-a,d,-lahn Limburg
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