Limburg gedenkt der Nazi-Opfer

LIMBURG - Der 27. Januar ist internationaler Holocaust-Gedenktag. Aus Anlass des Gedenktages finden sich jedes Jahr Vertreter der jüdischen Gemeinde, der Politik und gesellschaftlicher Gruppierungen sowie der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit auf dem jüdischen Friedhof in Limburg ein.

Dort erinnert eine Säule mit zahlreichen Namen an die jüdischen Bürger, die dem Holocaust zum Opfer gefallen sind. Auch das Erinnern hat sich in diesem Jahr der Corona-Pandemie gebeugt, vergessen worden ist es jedoch nicht.

Limburgs Stadtarchivar forscht zum Thema

"Es ist wichtig, das Erinnern immer wieder wach zu rufen", verdeutlichte Elena Kopirovskaja als Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, die sich über den gesamten Landkreis verteilt. Zusammen mit Rabbiner Shimon Großberg und dem Limburger Bürgermeister Marius Hahn (SPD) hatte sie sich am vergangenen Sonntag der Aufgabe gestellt, aus Anlass des Gedenktags an die 195 Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern. "Ohne Erinnerung an die Vergangenheit gibt es keine Zukunft", mahnte die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde vor den Gästen, dem Limburger Stadtarchivar Christoph Waldecker und Manfred Diefenbach, dem katholischen Vorsitzenden der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit.

Die Aufgabe der Erinnerung sei zugleich auch stets Mahnung, unterstrich Bürgermeister Hahn. Mahnung daran, dass sich schreckliche Ereignisse nicht wiederholen dürfen.

Auch wenn aufgrund der Corona-Pandemie eine Gedenkveranstaltung in gewohnter Weise auf dem jüdischen Friedhof nicht möglich sei, dürfe die Erinnerung nicht aussetzen. Die Aufarbeitung der Unterdrückung und des Mordens in der NS-Zeit führe zum Entdecken immer neuer Opfer.

Christoph Waldecker, der als Limburger Stadtarchivar nach den Opfern forscht und ihre Biografien erarbeitet, hat in den vergangenen Monaten an die bestehende Opferliste weitere acht Frauen und Männer hinzugefügt.

Eingebettet in von Rabbiner Shimon Großberg vorgetragene Gebete verlasen Elena Kopirovskaja und der Bürgermeister die Namen der Opfer - Elena Kopirovskaja die Namen der jüdischen Opfer, Marius Hahn die übrigen Toten.

Am kommenden Sabbat werden die Namen der jüdischen Opfer auch beim Gottesdienst im jüdischen Gemeindezentrum verlesen.