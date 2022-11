Limburg: Hat die Polizei den Kaufland-Zündler?

Unter anderem Altkleider-Container auf dem Parkplatz musste die Feuerwehr löschen. (© Feuerwehr Limburg)

Limburg - Nach mehreren Bränden am Montagabend an der Westerwaldstraße und auf dem Gelände des Kaufland-Einkaufskomplexes hat es dort am Mittwochabend erneut gebrannt.

Zu drei Einsätzen wurde die Feuerwehr Limburg gegen 19.30 Uhr von Zeugen alarmiert, berichten die Brandbekämpfer. Erst wurde der Brand eines Kleidercontainers auf dem Parkplatz gemeldet, kurz darauf in unmittelbarer Nähe zur ersten Brandstelle der Brand einer Mülltonne und kurz danach auf dem Kaufland-Gelände der Brand einer mobilen Toilette.

Wie die Polizei berichte, konnte sie einen 54-Jährigen in Gewahrsam nehmen, der bereits am Montagabend auf dem Gelände festgenommen worden war, als unter anderem ein Unterstand für Einkaufswagen angezündet worden war. Der mutmaßliche Feuerteufel wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Zeugen werden gebeten, sich unter 06431- 91400 bei der Kriminalpolizei in Limburg zu melden.