Limburg in Route der Demokratie einbeziehen

Die engste Stelle auf dem ehemaligen Handelsweg zwischen Köln und Frankfurt befindet sich in der Limburger Altstadt. Darüber informiert Bürgermeister Marius Hahn (r.) den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann.

LIMBURG - Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat in Limburg für eine Route der Demokratie geworben. Zwischen beiden Städten gebe es viele historische Verbindungen und Bezüge, betonte er.

Im Jahr 2023 wird sich viel um die Frankfurter Paulskirche drehen. Dort trat vor dann 175 Jahren, nach der Revolution von 1848, die Nationalversammlung zusammen - das erste demokratisch gewählte Parlament auf dem Boden des Deutschen Reiches. Das soll gefeiert werden, nicht nur in Frankfurt. Denn Frankfurts OB Feldmann will die Spuren der Demokratiebewegung nachzeichnen, die damals die gesamte Region ergriff, und den Weg zum Paulskirchen-Parlament ebnete. Das sicherte er seinem Limburger Amtskollegen Marius Hahn (SPD) bei seinem Besuch in der Domstadt an der Lahn zu.

"Eine Route der Demokratie, das schwebt mir vor. Und in diese Route möchte ich viele Städte und Orte aus dem näheren und weiteren Umland von Frankfurt einbinden", begründete der Frankfurter Oberbürgermeister seinen Besuch. Die Entwicklung von Frankfurt zu einer Metropole sei wesentlich darauf gegründet, die im Handel notwendigen Verflechtungen und Verbindungen auch ins gesellschaftliche Leben einzubinden.

Was die Handelsstadt Frankfurt im Großen sei, treffe auf Limburg im Kleinen zu. Auch die Stadt an der Lahn habe seit dem Mittelalter von ihren Handelsbeziehungen und der Lage an der Handelsroute Köln - Frankfurt beziehungsweise Antwerpen - Venedig profitiert, erläuterte Bürgermeister Hahn. Die Limburger Wollenweber setzten im Mittelalter beim Absatz ihres Tuches auch auf einen Standort in Frankfurt. Von dort soll das Limburger Tuch mit Hilfe der Frankfurter Händler bis nach Venedig und darüber hinaus verbreitet worden sein.

Ein Blick in die Limburger Stadtgeschichte verdeutlicht nach Einschätzung von Hahn auch, dass es in der Stadt an der Lahn schon über Jahrhunderte gelang, aus der Fremde kommend heimisch zu werden. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gab es mit Paul-Felix Calmano einen Bürgermeister, dessen familiäre Wurzeln nach Italien reichten. Viele Jahre später wurden unter anderem die Familien Trombetta (Italien) und Cahensly (Graubünden in der Schweiz) in Limburg heimisch und prägten das Leben in der Stadt ganz entschieden mit.

Zum Besuch des Frankfurter Oberbürgermeisters gehörte ein Abstecher in die Altstadt und in den Limburger Dom. Der Dom als Bischofs- und Bistumskirche hat auch Bedeutung für Frankfurt, schließlich gehören die Katholiken der Stadt zum Bistum Limburg. Und: Vom Dom gibt es im Zusammenhang mit der Revolution von 1848 eine direkte Verbindung zur evangelischen Paulskirche in Frankfurt. Denn der Limburger Dom diente 1848 im Wahlkreis 3 (im Herzogtum Nassau gab es insgesamt sechs Wahlkreise) zwei Mal als Wahllokal für die Wahl zur Nationalversammlung. Der Konrektor des Weilburger Gymnasiums, Friedrich Schulz, wurde als Abgeordneter zur Nationalversammlung gewählt.

Bürgermeister Hahn zeigt sich offen für den Vorschlag einer Demokratieroute. Sie könne darauf hinweisen, wie schwierig und langwierig der Weg zu einer Demokratie war und mit welchem Einsatz sich Menschen dafür einsetzten und heute noch einsetzen, damit Demokratie weiterhin möglich ist oder erst möglich wird.