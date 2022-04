Limburg: Instrumente für ukrainische Kinder

Katerina Dolke kommt gebürtig aus Odessa. Sie spielt bei der Mahnwache in Limburg die Nationalhymne ihres Heimatlandes und berichtet vom Krieg in der Ukraine. Foto: Andreas E. Müller

LIMBURG - "Lasst den Himmel über meinem Land nicht schwarz bleiben, sondern wieder blau werden": Diesen Appell richtete Katerina Dolke, in Odessa geborene Pianistin und Musiklehrerin, an die etwa 100 Teilnehmer der Mahnwache auf dem Limburger Europaplatz.

Mit der Nationalhymne der Ukraine eröffnete sie die Mahnwache, organisiert von "Wir sind mehr Limburg-Weilburg". "Kinder gehen nicht zur Schule, sondern bauen Molotowcocktails", mahnte sie und rief in Erinnerung, dass in der Ukraine nicht erst seit vier Wochen Krieg herrsche, sondern bereits seit 2014. In dieser Zeit seien in der Ukraine etwa 14 000 Menschen gestorben.

Andrea Heibel von der Limburger Musikschule stellte ein Projekt vor, mit dem Kinder aus der Ukraine musikalisch gefördert werden sollen. Es seien bereits Musikinstrumente gespendet worden, auch seien schon 2500 Euro an Spenden zusammengekommen. An diesem Samstag kamen 230 Euro hinzu.

Jugendliche acht verschiedener Nationalitäten hatten Tobias Kurth und Annie Vollmers von der Kulturenwerkstatt Limburg mitgebracht. Die meisten von ihnen sind erst seit wenigen Jahren in Deutschland, waren selbst vor Krieg und Verfolgung aus ihren Heimatländern geflüchtet. Eindrucksvoll trugen die jungen Menschen Texte vor: "Mitten im Frieden - mitten im Krieg".

Sebastian Wendt verlas eine Erklärung zum Ukraine-Konflikt der Nordwestdeutschen Philharmonie. Das Orchester, in dem Musiker aus 20 verschiedenen Nationen gemeinsam musizieren - darunter aus Russland und der Ukraine -, hatte kürzlich Modest Mussorgskys "Bilder einer Ausstellung" mit dem Bild "Das große Tor von Kiew" gespielt.

Kirchen organisieren die nächste Mahnwache

Jonas van Baaijen gestaltete die Mahnwache musikalisch. Für Gänsehaut sorgten Titel wie "Es ist an der Zeit" von Hannes Wader, "Imagine" von John Lennon, "Sag mir, wo die Blumen sind" oder auch "We shall overcome". Die Teilnehmer waren aufgefordert, mitzusingen. Wunschdenken bleibt wohl der Text des Liedes "Das Land, in dem ich leben will" von Bodo Wartke.

Die Mahnwache am kommenden Samstag, 9. April, um 11 Uhr wird von den Limburger Kirchen organisiert.