Limburg: Jugendliche attackieren 25-Jährigen mit Reizgas

LIMBURG - Am Samstagmorgen um 1.23 Uhr ist ein 25-Jähriger in Limburg Opfer eines Reizgas-Angriffs geworden.

Der Erfurter war laut Polizei im Bereich "Am Philippsdamm" in Limburg unterwegs, als er aus einer Gruppe von vier Jugendlichen heraus mit Reizgas besprüht wurde. Die Attacke galt seinem Gesicht. Anschließend entfernten sich die Jugendlichen unter der Brücke B49 hindurch in Richtung eines Fitnessstudios, stiegen dort in ein silbernes Auto und flüchteten vom Tatort.

Der Geschädigte konnte keine Personenbeschreibung abgeben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Nummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.