Limburg: Ladendieb beißt zu

Limburg (red). Am frühen Montagnachmittag hat sich in der Mundipharmastraße in Limburg ein Ladendieb laut Polizeibericht gegen seine Festnahme zur Wehr gesetzt.

Der 44 Jahre alte Mann soll gegen 14.30 Uhr zusammen mit einem 51 Jahre alten Komplizen Kosmetikartikel im Wert von rund 60 Euro in einem dortigen Einkaufszentrum entwendet haben. Ein Ladendetektiv verfolgte die beiden Männer daraufhin bis zu ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz.

Die Flucht des Duos verhinderte der Mann dann, indem er bis zum Eintreffen einer Streife der Limburger Polizei einen Einkaufswagen vor das Fahrzeug stellte. Als der 44-Jährige im Anschluss von der Streife auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums festgenommen werden sollte, habe sich der Mann körperlich zur Wehr gesetzt. Dabei sei der Ladendetektiv von dem 44-Jährige in die Hand gebissen und verletzt worden.

Gegen das Duo wurde eine Anzeige wegen Ladendiebstahl erstattet. Zudem wurde gegen den 44-Jährigen auch ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet.