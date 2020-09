Limburg: Mehr als 1000 Autos sind zu schnell

In der Nacht zwischen 22 und 6 Uhr gilt in der Frankfurter Straße in Limburg Tempo 30. Der Grund: Lärmschutz. Foto: Stadt Limburg

Limburg (red). Erschreckende Bilanz: Das Limburger Ordnungsamt hat bei verstärkten Geschwindigkeitsmessungen im Zeitraum vom 17. bis zum 28. August 14 853 Fahrzeuge erfasst. Davon waren 1041 zu schnell unterwegs. Das entspricht rund sieben Prozent. Der Schwerpunkt lag bei den Kontrollen auf der Schulwegsicherung und auf Unfallschwerpunkten.

Kinder und Jugendliche besser schützen

Die Walderdorffstraße in Limburg erstreckt sich von "Am Philippsdamm" auf der einen Seite der Stadt hin zur Parkstraße auf der anderen Seite. Sie ist eine wichtige Verbindungsstraße durch die Stadt, um Kindergärten und Schulen zu erreichen. Um die Kinder und Jugendlichen zu schützen, die dort unterwegs sind, und vor dem Hintergrund des Lärmschutzes gilt in der Walderdorffstraße Tempo 30.

Die Mitarbeiter des Limburger Ordnungsamtes haben auch dort kontrolliert. Innerhalb von zwei Stunden waren von 442 registrierten Fahrzeugen 59 zu schnell. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 53 Kilometern pro Stunde. Passiert bei diesem Tempo plötzlich ein Fußgänger die Straße, könnte der Autofahrer nicht schnell genug bremsen. Diese Geschwindigkeitsüberschreitung wird mit 80 Euro Bußgeld und einem Punkt in der Verkehrssünderdatei geahndet.

Kontrolliert wurde auch auf der Lichfieldbrücke, die täglich von zahlreichen Fahrzeugen überfahren wird. Dort gilt Tempo 70. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit war jedoch fast doppelt so hoch - Tempo 136. Geahndet wird dies mit zwei Monaten Fahrverbot, einem Bußgeld von 440 Euro und zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei. Insgesamt wurden bei der Messung 1115 Fahrzeuge kontrolliert, wovon dort 115 zu schnell waren.

Zu schnell gefahren wird auch gerne auf der Bundesstraße 49. Das Ordnungsamt hat dort in Richtung Gießen in der Höhe der Auffahrt auf die Autobahn 3 in Richtung Köln Temposünder im Visier gehabt. Erlaubt ist dort Tempo 70. Von 802 erfassten Fahrzeugen waren 196 zu schnell. Das Schnellste war mit 151 Kilometern pro Stunde unterwegs.

Reaktion auf Beschwerden von Anwohnern

Kontrollen fanden aber auch wegen des Lärmschutzes statt. In der Diezer Straße gilt deswegen in der Nacht von 22 bis 6 Uhr Tempo 30. Ein Fahrzeug, das mit 105 Kilometern pro Stunde, also drei Mal so schnell unterwegs ist, verursacht einen erheblichen Lärm, was zu Lasten der Anwohner geht. Von 209 kontrollierten Fahrzeugen in der Diezer Straße waren 16 zu schnell.

Mit den verstärkten Kontrollen reagiert das Ordnungsamt der Stadt Limburg auf Beschwerden von Bürgern über massive Belästigungen und Gefährdungen durch Autofahrer sowie auf die Forderung der Ortsbeiräte nach mehr Kontrollen.