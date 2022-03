Limburg: Obstverkäufer in die Hand gebissen

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Mann, der einem Obstverkäufer in Limburg in die Hand gebissen haben soll. Symbolfoto: animaflora/Fotolia

LIMBURG - Am Samstagmorgen hat ein 30-Jähriger in einem Verkaufsstand in der Westerwaldstraße in Limburg Obst zum Verkauf angeboten. Gegen 8.50 Uhr soll ein Unbekannter um Obst gebettelt und Kunden belästigt haben. Es kam zum Streit, bei dem der 30-Jährige dem Mann trotzdem einen Apfel schenkte. Der Unbekannte soll aber keine Ruhe gegeben haben und der Streit eskalierte schließlich. Während der folgenden Rangelei soll der Unbekannte dem 30-Jährigen in die Hand gebissen haben. Der Täter wurde als 25 bis 30 Jahre alt und schlank beschrieben. Er hatte einen Vollbart und, so schreibt die Polizei, "eine Art Vokuhila-Frisur". Außerdem trug er schwarze Kleidung und einen schwarzen Rucksack. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00.