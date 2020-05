Limburg: Opfer nehmen Kontakt auf

In 43 Prozent der Beratungen in Limburg ging es um sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen durch Erwachsene. In 28 Prozent der Beratungsgespräche wurde ein zurückliegender sexueller Missbrauch thematisiert. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Limburg-Weilburg (red). Seit 30 Jahren besteht der Verein "Gegen unseren Willen" - Beratungs- und Präventionsstelle zu sexueller Gewalt im Landkreis Limburg-Weilburg. Voriges Jahr gab es über 1000 sogenannter "Beratungskontakte".

Nun hat er seinen Tätigkeitsbericht für 2019 vorgelegt. Das Jahr hatte für die Beratungs- und Präventionsstelle gleich zwei besondere Ereignisse zu bieten: das 30-jährige Bestehen und der Umzug in größere neue Räumlichkeiten in der Diezer Straße 10. Eine Erhöhung der Landes- und Kreismittel ermöglichte im Juni diesen Standortwechsel sowie eine personelle Aufstockung.

Daraus resultierte eine Ausweitung der Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen, der Fortbildungsangebote und der individuellen Beratungsmöglichkeiten.

Vertrauliche Gespräche in einem geschützten Rahmen

Zudem bestehen nun sowohl Gruppenangebote für Frauen, die von sexueller Gewalt betroffen sind, als auch Präventionsangebote für beeinträchtigte Mädchen und junge Frauen.

Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle bieten für Betroffene vertrauliche Gespräche in einem geschützten Rahmen an. Auch im Jahr 2019 war es möglich, zeitnah Termine zu vereinbaren. Insgesamt haben 1199 Beratungskontakte stattgefunden. Diese wurden überwiegend persönlich durchgeführt. Einige Klienten nutzten auch die Telefonberatung oder die Kontaktaufnahme per E-Mail. Beraten wurden 129 direkt Betroffene, außerdem private Bezugspersonen bezüglich 105 betroffener Personen sowie Fachkräfte wegen 122 betroffener Personen.

In 43 Prozent der Beratungen ging es um sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen durch Erwachsene. In 28 Prozent der Beratungsgespräche wurde ein zurückliegender sexueller Missbrauch thematisiert. Häufig kommen die Betroffenen erst nach vielen Jahren oder Jahrzehnten, um sich mit dem Erlebten auseinanderzusetzen.

Zehn Prozent der Beratungen erfolgten zum Thema sexuelle Übergriffe unter Kindern und Jugendlichen. In 19 Prozent der Beratungen wurden Vergewaltigungen und andere Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung thematisiert.

Seit mehr als 30 Jahren gilt "Gegen unseren Willen" in Limburg als feste Anlaufstelle für von sexueller Gewalt betroffene Frauen und Kinder und ihre Unterstützer, ob Angehörige, Freunde, Lehrer, Erzieher, pädagogische und therapeutische Fachkräfte. Anders als zu Beginn in den 90er Jahren ist sexuelle Gewalt mittlerweile ein Thema, über das in Gesellschaft und Politik gesprochen wird.

Für Menschen, die der Risikogruppe zugehörig sind, bietet die Beratungsstelle nun auch Videoberatung an.

Die Fachbibliothek wurde mit neuen Büchern und Arbeitsmaterialien erweitert und entsprechende Bücherlisten können auf der Homepage eingesehen werden. Die zu verschiedenen Themenschwerpunkten erhältlichen Präventionskoffer wurden überarbeitet und stehen zur kostenfreien Ausleihe zur Verfügung.