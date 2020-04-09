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Donnerstag, 09.04.2020 - 14:12
3 min

Limburg: Pfarrhaus wird Quartier für Wohnungslose

Das Erdgeschoss des leer stehenden Pfarrhauses der katholischen Pfarrgemeinde "St. Marien" in Limburg kann für die Unterbringung wohnungsloser Menschen mit benutzt werden.

Von Kerstin Kaminsky
Ins Erdgeschoss des ehemaligen Pfarrhauses konnten vier Bewohner des Walter-Adlhoch-Hauses umziehen. Darüber liegen ein Besprechungsraum und ein Krankenzimmer. Foto: Kerstin Kaminsky

Ins Erdgeschoss des ehemaligen Pfarrhauses konnten vier Bewohner des Walter-Adlhoch-Hauses umziehen. Darüber liegen ein Besprechungsraum und ein Krankenzimmer. Foto: Kerstin Kaminsky

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