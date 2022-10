Limburg: "Ragazzi" holt deutschen Meistertitel

Sie setzen eine große Erfolgsgeschichte fort: Tänzerinnen und Tänzer die Show-Tanz-Gruppe "Ragazzi & Friends"aus Limburg. (© Tanzzentrum)

LIMBURG - Durch einen Sieg bei den deutschen Meisterschaften "Show Dance", die in Leverkusen stattgefunden haben, setzen die "Ragazzi & Friends" ihre langjährige Erfolgsgeschichte fort. Gemeinsam mit weiteren Tänzerinnen und Tänzern aus ihrer angestammten Tanzschule, dem Tanz-Centrum Josat-Dörr, war es die erste Turnierteilnahme nach der Pandemie.

Mit ihrer neuen Show "Welcome to fabolous Las Vegas" überzeugten sie die internationale Jury auf ganzer Linie und vertreten, nach einem mehr als deutlichen Sieg, mit diesem Titel Deutschland beim World Cup in Polen. Das fast 70-köpfige Tanzschul-Show-Team aus Showtänzern, Disco Dancers, Discofox Paaren, Streetdancers und Kids tanzte, unter großem Applaus des Publikums, zwei tolle Durchgänge und war anschließend noch eingeladen, die Abendveranstaltung des Turniers mit seiner Show zu eröffnen.

Beim musikalisch-tänzerischen Streifzug durch "Las Vegas" konnte das kreative Choreografen-, Trainer- und Orgateam um Lorena Kröner, Hanna Heinritz, Laura Schwertel, Rouven Pabst, Lena Fürnstall, Lorena Weber, Nicole Schmidt-Strunk, Laura Fassbender erneut unter Beweis stellen, dass es sich lohnt, eigene Ideen und Choreografien zu erarbeiten, um sie professionell in Szene zu setzen. Das Limburger Team ist bundes- und weltweit für seine innovativen Shows bekannt und genießt einen sehr guten Ruf in der Tanz-Szene.

Taf Germany, der nationale Tanzverband, bietet von Solo, Duo, Gruppe und Formationsturnieren seit vielen Jahren auch das größtmögliche Team, eine nach amerikanischem Vorbild benannte "Production" an, die bei einer Mitwirkenden-Anzahl von 25 an den Start gehen kann.

Es gibt dabei keine Alterseinschränkungen. Hier können Akteure aus allen Generationen mitmachen, was die Ragazzi & Friends auch bedienten. Fünf Tanz-Dekaden waren vertreten. Vom 7- bis 46-Jährigen war alles dabei; selbst Mütter mit Töchtern.

Leider gab es in diesem Jahr nur zwei Teilnehmer in dieser Disziplin, da die Umsetzung dieser Mammut-Projekte anscheinend noch nicht überall realisierbar war, und das, obwohl das gesamte Turnierwochenende fast 900 Startmeldungen umfasste.

Auf einem Streifzug

durch Las Vegas

Einen schönen Erfolg gab es auch für die Nachwuchstänzerin Luise Ferdinand, die in der Rising Star Klasse der Junioren den zweiten Platz mit ihrem Vortrag "Cover Girl" ertanzte.

Ebenfalls erfolgreich mit dem zweiten Platz bei den Productions war ein weiteres Team aus der Region. B.O. Dance United, ein Zusammenschluss der TSG Ohren und des TuS Beuerbach, der die Zuschauer tänzerisch auf den Jahrmarkt entführte. Auch sie haben somit die Qualifikation für den World Cup erreicht.