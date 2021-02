Limburg: Rezepte für Kochbuch gesucht

"Wareniki" sind ein traditionelles russisches Gericht. Stephanie Maria Schlegel hat ihr Rezept für das Internationale Kochbuch der Stadt Limburg und der Caritas eingereicht. Foto: Stefanie Maria Schlegel

LIMBURG - Vor der Corona-Pandemie gab es in der Limburger Südstadt regelmäßig einen Kochtreff, der aktuell ruht. In Form eines internationalen Kochbuchs soll das Kochen von Gerichten verschiedenster Nationalitäten wieder trotzdem aufleben.

Nun wurde der Einsendeschluss für die Rezepte verlängert: Noch bis 31. März können Hobbyköche ihre Lieblingsgerichte einreichen.

Die Idee zum Kochbuch hatten Kristina Schneider von der Gemeinwesenarbeit der Stadt Limburg und Petra Best von der Caritas. Mit dabei sind beispielsweise "Wareniki", ein traditionelles russisches Gericht aus halbmondförmigen gefüllten Teigtaschen. Lecker klingt auch das altdeutsche Rezept "Wickelglies".

"Die Rezepte geben viele neue Impulse und laden ein, Neues auszuprobieren. Gekocht werden sollen sie im Kochtreff, sobald dieser wieder stattfinden kann, worauf wir uns sehr freuen", sagt Petra Best.

Wer mitmachen will, schickt sein Lieblingsgericht an kristina.schneider@stadt.limburg.de oder an p.best@caritas-limburg.de. Neben dem Rezept sollten das Herkunftsland des Gerichts, eine genaue Beschreibung der Zubereitung und ein selbst gemachtes Foto des fertigen Gerichts zur Verfügung gestellt werden. Auch sollte dabei angegeben werden, ob es sich um eine Vor-, Haupt-, oder Nachspeise handelt. Willkommen sind auch Rezepte für Getränke wie Cocktails. Nicht eingereicht werden dürfen aus rechtlichen Gründen Rezepte aus dem Internet oder aus Kochbüchern.

Eine Abgabe des Rezepts mit Briefkasteneinwurf ist möglich im Quartiersbüro der Südstadt in der Friedrich-Ebert-Straße 34, oder im Treffpunkt Blumenrod in der Bodelschwinghstraße 12.