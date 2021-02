Limburg setzt auf den Radverkehr

Der Radverkehr in Limburg soll sich verbessern. Ein Radverkehrskonzept soll das Thema umfassend beleuchten. Derweil stellt die Stadt neue Fahrradbügel auf, die ein bequemes und sicheres Abstellen von Rädern in der Innenstadt ermöglichen sollen. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Die Stadt Limburg bekommt für ihr geplantes Radverkehrskonzept eine Förderung durch das Land in Höhe von 31 500 Euro. Ein entsprechender Bescheid ging nun im Rathaus ein. Die Förderquote liegt bei 60 Prozent der Konzeptkosten von insgesamt 52 500 Euro.

"Das ist wieder ein Mosaiksteinchen mehr, damit wir in Limburg und dabei vor allem in der Innenstadt eine Verkehrsentwicklung stärken, die weniger Schadstoffe produziert", macht Bürgermeister Marius Hahn (SPD) deutlich. Nachdem der Bewilligungsbescheid eingetroffen ist, können das Konzept ausgeschrieben und später die Aufträge an ein externes Büro vergeben werden.

Ziel ist eine Bestandsaufnahme darüber, wie der Radverkehr in der Stadt derzeit aufgestellt ist, welche Verbindungen ihm zur Verfügung stehen, wo die wichtigsten Wege entlanglaufen, wo das Verkehrssystem für Radler Lücken aufweist, in welchen Bereichen der Stadt so gut wie kein Angebot für Radler besteht.

"Wir erwarten uns von dem Konzept natürlich auch deutliche Hinweise, an welchen Stellschrauben wir drehen sollen und was konkret an Verbesserung umgesetzt werden soll", formuliert der Bürgermeister ein Anforderungsprofil.

Dabei geht es zum Beispiel um die Verbindung zwischen Limburg und Diez. Gerade zwischen den beiden Städten mache eine Stärkung des emissionsfreien Radverkehrs Sinn, erläutert Hahn. "Die Frage ist auch, ob bessere Verbindungen für Radler zwischen dem Bahnhof in der Stadt und dem ICE-Bahnhof positive Auswirkungen haben werden", beschreibt er einen möglichen weiteren Untersuchungsschwerpunkt.

Ein Fahrradparkhaus

am Stadtbahnhof?

Auch ein Plus an Abstellanlagen ist nicht unbedeutend für eine Steigerung der Attraktivität und für ein Umsteigen auf das Rad. Dazu gehört auch die Frage, ob am Stadtbahnhof so viel Bedarf besteht, dass eine Art Fahrradparkhaus Sinn macht. Und wenn so etwas sinnvoll ist, muss ein Platz gefunden werden, an dem es umsetzbar ist.

Nach Einschätzung des Amts für Verkehrs- und Landschaftsplanung wird im ersten Quartal 2021 die Ausschreibung des Radverkehrskonzepts laufen. In die Untersuchung sollen auch die Sommermonate einbezogen werden, denn es ist sinnvoll, auch die Hochsaison des Radverkehrs in der Innenstadt dabei mit in den Blick zu nehmen. Das Amt rechnet damit, dass das Konzept im ersten Quartal des Jahres 2022 der Stadt vorgelegt wird.

Aber bereits in diesem Jahr sollen die Bedingungen für die Radfahrer in der Innenstadt weiter verbessert werden. Dazu zählt das Aufstellen neuer Abstellanlagen oder auch die Markierung von Sicherheitstrennstreifen zu den seitlichen Parkplätzen in der Konrad-Kurzbold-Straße, um Gefahren für vorbeifahrende Radfahrer durch sich plötzlich öffnende Autotüren zu vermeiden.

"Der Masterplan Mobilität 2030, der von der Stadtverordnetenversammlung mit dem Ziel beschlossen wurde, in der Stadt eine Verkehrswende herbeizuführen, sieht gerade im Radverkehr erhebliche Potenziale", verdeutlicht der Bürgermeister.

Das Rad als Sportgerät oder auch als Fortbewegungsmittel in der Freizeit sei allgemein anerkannt, nun müsse es in Limburg und Umgebung auch als tägliches Verkehrsmittel auf dem Arbeitsweg stärker ins Bewusstsein rücken. "Die E-Mobilität auf zwei Rädern bietet dazu gute Möglichkeiten für jeden Einzelnen, wir als Stadt wollen dazu die Rahmenbedingungen verbessern", so Hahn.