Limburg setzt auf Tourismus nach Corona

Ein Blick auf die alte Lahnbrücke und den Dom: Limburg hat als Stadt viel Sehenswertes zu bieten und rechnet mit einem Touristenboom, wenn die Pandemie überwunden ist. Dazu wollen Stadt und Verkehrsverein auch weiter zusammenarbeiten.

LIMBURG - Seit Jahrzehnten besteht die Zusammenarbeit: Der Verkehrsverein übernimmt für die Stadt Limburg die Betreuung und Begleitung der Touristen, die die Domstadt besuchen. Die Vereinbarung zur Zusammenarbeit ist nun bis zum 31. Dezember 2025 verlängert worden. Das Vertragsverhältnis verlängert sich anschließend jeweils um ein Jahr, sofern es nicht zuvor gekündigt wird.

An Kündigung denken weder Bürgermeister Marius Hahn (SPD) aufseiten der Stadt noch Paul-Josef Hagen als Vorsitzender des Vereins. "Wir wollen die erfolgreiche Zusammenarbeit fortführen und weiterentwickeln", machte der Bürgermeister während der Unterzeichnung der neuen Vereinbarung deutlich.

Nach seiner Einschätzung hat sich die Übertragung der Aufgaben der Tourist-Information und der Betreuung von Touristen seit vielen Jahren bewährt und ermöglicht es zum Beispiel den Gästen in der Stadt, unter Begleitung der Altstadtführer die Altstadt "in unnachahmlicher Weise kennenzulernen." Das erfolgreiche Konzept zeige sich auch in der im Vergleich zu anderen Städten hohen Zahl an Führungen.

Setzen die Zusammenarbeit mit einer neuen Vereinbarung fort (v. l.): Bürgermeister Marius Hahn, Geschäftsführerin Sonja Quirein und Verkehrsverein-Vorsitzender Paul-Josef Hagen.

Nach seiner Einschätzung ist das "Incoming-Büro" in den Händen des Vereins mit seiner Geschäftsführung und den erfahrenen Mitarbeiterinnen in guten Händen. Das sei zwar aktuell aufgrund des Shutdowns nicht tagesaktuell gefordert, doch nach Einschätzung von Hahn wird der Städtetourismus nach einer erfolgreichen Eindämmung der Corona-Pandemie deutlich an Attraktivität zunehmen, "da nahe gelegene Ziele mit einem überschaubaren Reiseaufwand sicherlich im Trend liegen werden."

Der Verkehrsverein betreibt nach Angaben von Paul-Josef Hagen seit Jahrzehnten im Auftrag der Stadt die Tourist-Information als erste Anlaufstation und -adresse für Limburg-Touristen. Seit wenigen Jahren befindet sich die Geschäftsstelle in der Barfüßerstraße. "Der Standort in der Altstadt ist für uns genau richtig, denn sie ist zusammen mit dem Dom das Ziel Nummer eins für unsere Touristen", sagte Hagen.

Der Blick in die Annalen habe ihn in die Anfangsjahre des Vereins geführt: Schon vor über 100 Jahren habe es einen Vertrag mit der Stadt gegeben. Ein sehr einfaches Papier, mit dem geregelt worden sei, dass es Aufgabe der Stadt sei, Touristen nach Limburg zu bekommen, und es dem Verein obliege, deren Aufenthalt zu gestalten. Hagen, der aktuell die Geschäftsstelle zusammen mit Reinhard Vohl an drei Tagen die Woche betreut, berichtet von einem spürbaren Interesse an Limburg-Besuchen. 50 bis 60 Anfragen pro Woche seien zu beantworten. "Die Leute wollen raus", so Reinhard Vohl.

Der Verkehrsverein stellt dabei das Team in der Tourist-Info und während der Bus-Saison auch an der Busempfangsstation. Nach Angaben von Geschäftsführerin Sandra Quirein werden über die Tourist-Info auch die Altstadtführungen gebucht. 1600 bis 1700 sind dies pro Jahr. In vergangenen Jahren waren es nach Angaben von Sandra Quirein rund 1100 weniger.

Um die von der Stadt übertragenen Aufgaben erfüllen zu können, erhält der Verein einen jährlichen pauschalen Personal- und Sachkostenzuschuss in Höhe von 68 000 Euro brutto. Dieser Betrag wird in monatlichen Raten zur Verfügung gestellt.