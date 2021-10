Limburg soll leuchten

Das Projekt "Flashlines" taucht mit Beamern Gebäude, Naturdenkmäler oder Regierungsgebäude in bunte Lichter. Hier leuchtet das "Mathematikum" in Gießen. Foto: Heiner Schultz

LIMBURG-WEILBURG - Hessen wird 75 Jahre alt. Rund um dieses Jubiläum hat die Landesregierung zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen geplant. Die Veranstaltungen finden im Freien unter Corona-Bedingungen statt. Das Land Hessen lädt die Bürger im Landkreis Limburg-Weilburg ein, das Jubiläum mitzufeiern. Das Kunstprojekt "Flashlines" ist am Sonntag, 24. Oktober, von 18 bis 23 Uhr an der Alten Lahnbrücke in Limburg zu sehen. Das Projekt "Flashlines" des Künstlerehepaares Daniela und Pascal Kulcsár taucht mithilfe von Beamern Gegenstände, Naturdenkmäler oder Regierungsgebäude in bunte Lichter.

Jeweils in den Abendstunden werden rund 30 Sehenswürdigkeiten bis zum 1. Dezember im ganzen Land angestrahlt. Zu den gesammelten Fotos der Aktion "Flashlines" geht es hinter diesem Link:

