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Dienstag, 23.06.2020 - 18:30
3 min

Limburg: Sterbenskranken einen letzten Wunsch erfüllen

Wer den Tod vor Augen hat, hat möglicherweise noch einen letzten Wunsch. Deshalb organisieren DRK und Lions Club Limburg nun Tagesausflüge zu den Wunschzielen von Sterbenskranken.

Von Kerstin Kaminsky
Stephan Schmidt und Dirk Joeres von den Lions, Regierungspräsident Christoph Ullrich sowie die DRK-Kreisverbandsvorsitzenden Manfred Michel und Helmut Petri (von links) freuen sich über den Start des Projektes "Wünsche werden wahr". Foto: Kerstin Kaminsky

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DAS PROJEKT

Das Projekt "Wünsche werden wahr" startet am 1. Juli und ist vorerst auf drei Jahre angelegt. Pro Jahr sollen 40 unheilbar kranke Gäste in den Genuss eines Ausflugs mit dem neuen Wünschefahrzeug kommen.
Weitere Informationen auf der Website www.wuensche-werden-wahr.de oder unter www.lionsclub.limburg.de

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