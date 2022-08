Limburg sucht Streitschlichter

Eine Schiedsstelle: Die Stadt Limburg sucht mehrere ehrenamtliche Streitschlichter. Symbolfoto: Jens Wolf/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Die Stadt Limburg sucht Schiedspersonen für Limburg, Dietkirchen, Eschhofen, Lindenholzhausen, Ahlbach und Linter. Wer in Limburg wohnt und sich zur Wahl stellen will, sollte sich bis zum Donnerstag, 1. September, an den Magistrat wenden. Die Bewerber werden von der Stadtverordnetenversammlung für die Dauer von fünf Jahren gewählt und durch das Amtsgericht bestätigt, erläutert die Stadt in einer Pressemitteilung.

Schiedsämter gibt es in jeder hessischen Gemeinde. Schiedsfrauen und Schiedsmänner übernehmen die außergerichtliche Streitschlichtung. Sie arbeiten ehrenamtlich. Die Gebühren für eine Schlichtungsverhandlung liegen zwischen 20 und 50 Euro, nebst im Einzelfall verursachter Auslagen.

Zuständig auch bei vielen kleinen Strafsachen

Auch bei vielen "kleinen" Strafsachen muss die geschädigte Person heute erst einmal zum Schiedsamt gehen, bevor sie Privatklage vor dem Strafgericht gegen den "Beschuldigten" erheben kann. Das sind Straftaten, bei denen die Staatsanwaltschaft nur dann Klage erhebt, wenn sie ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung bejaht. Schlichtungsverhandlungen durch das Schiedsamt bei "kleinen" Strafsachen finden zum Beispiel statt bei Hausfriedensbruch, Beleidigung, Verletzung des Briefgeheimnisses, Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung.

Anders als beim Gericht werden die Betroffenen schon nach wenigen Tagen zur Verhandlung beim Schiedsamt geladen. Wie die Erfahrung zeigt, wird dabei fast die Hälfte der Fälle gütlich durch rechtsverbindliche Vereinbarung beigelegt.

Alle notwendigen Unterlagen können über die Hauptverwaltungsabteilung der Limburger Stadtverwaltung, Über der Lahn 1, 65549 Limburg, oder per E-Mail an info@stadt.limburg.de angefordert werden.

Weitere Informationen gibt es auf https://tinyurl.com/38nw3d4n.