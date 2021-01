Limburg verabschiedet Corona-Etat

Der Ergebnishaushalt für 2020 ist mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 110,78 Millionen Euro geplant. Aufwendungen sind in Höhe von 110,46 Millionen Euro vorgesehen. So schließt der Haushalt geplant mit 311.000 Euro. Es sind Investitionen in Höhe von 9 Millionen Euro vorgesehen.