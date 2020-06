Limburg verzichtet auf Ausgaben

Weniger Einnahmen, mehr Ausgabe. Die Stadt Limburg setzt auf eine Sperrliste, um die finanziellen Schwierigkeiten infolge der Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Symbolfoto: Picture Alliance

Limburg (red). Die Corona-Pandemie und die durch sie hervorgerufene wirtschaftliche Krise hat auch Auswirkungen auf die Stadt Limburg und die ihr zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel. Um auf solider Basis handlungsfähig zu bleiben und in Zukunft noch gestalten zu können, habe der Magistrat in seiner jüngsten Sitzung verschiedene im laufenden Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt vorgesehene Ausgaben beziehungsweise Aufwand und Auszahlungen eingefroren. Das teilte die Stadt mit.

"Wir wissen nicht, was am Jahresende bleibt und wie sich unsere Einnahmen bis dahin entwickeln. Es gehört daher zu einem vorausschauenden und verantwortungsvollen Wirtschaften, dass wir schauen, auf was wir verzichten können", macht Bürgermeister Dr. Marius Hahn (SPD) deutlich. Die Stadt verfüge über eine gute finanzielle Basis, doch die aktuelle Entwicklung ermahne, zunächst einmal die Pflichtaufgaben zu erfüllen. "Wir wollen uns dabei nicht von unserem Anspruch verabschieden, gestalten zu wollen. Doch manches wird dann eben länger brauchen", sagt Hahn.

Im Ergebnishaushalt des laufenden Jahres sollen rund 570 000 Euro eingespart werden. Dieser Bereich wies im Etat ursprünglich einen Überschuss in Höhe von 2,3 Millionen Euro aus. Allerdings gibt es auch übertragene Aufwandsermächtigungen - also Aufgaben und Projekte mit den dazugehörenden Kosten, die zwar schon Eingang in den Haushalt gefunden haben, aber noch nicht umgesetzt wurden und für die damit auch noch keine Kosten angefallen sind - in Höhe von 3,3 Millionen Euro. Der daraus resultierende Fehlbetrag in Höhe von rund einer Million Euro kann durch vorhandene Gewinnvorträge abgedeckt werden. Aber: Die Corona-Pandemie und die dadurch verursachte Krise haben durch den Ausfall von Steuern und weiteren Erträgen, zugleich verbunden mit zusätzlichen Aufwendungen, die finanzielle Situation Limburgs deutlich verschlechtert.

Vorgeschlagene Sperrliste beinhaltet 17 Positionen

Um das Geld im Ergebnishaushalt einzusparen, gibt es eine Sperrliste mit 17 Positionen. Größte Einzelpositionen sind dabei das Straßenzustandskataster mit 100 000 Euro, der Masterplan Wohnen mit 80 000 Euro oder auch Einsparungen bei der Schulkinderbetreuung (65 000 Euro) sowie der Standranderholung und Kinderfreizeiten (9000 Euro). Bei der Schulkinderbetreuung decken die noch vorhandenen Mittel all das ab, was für dieses Jahr an Betreuung beantragt worden ist.

Eingespart werden auch 50 000 Euro, die für eine Imagekampagne vorgesehen waren und 45 000 Euro, die für Veranstaltungen und Sommerfeste zur Verfügung standen. Ebenfalls gesperrt sind 44 000 Euro für Sofortmaßnahmen in den Ortsteilen für das laufende Jahr.

Nach Angaben der Kämmerei muss die Stadt mit einer Gesamtbelastung im Finanzhaushalt in Höhe von acht Millionen Euro rechnen, die sich auf geringere Steuereinnahmen (Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteuer) und Ausfälle von Einzahlungen (Verzicht auf Gebühren, Ausfall von Elternbeiträgen in der Kinderbetreuung) verteilen. Die Belastung im Ergebnishaushalt summiert sich auf rund 2,6 Millionen Euro.

"In der aktuellen Situation darüber nachzudenken, Gebühren und Hebesätze zu erhöhen, um die Einnahmesituation der Stadt zu verbessern, verbietet sich. Eine Erhöhung von Gebühren und Hebesätzen belastet die Bürger und die Unternehmen, das geht gar nicht", sagt Hahn. Mithin bleibe nach seiner Einschätzung nur die Beschränkung auf die Pflichtaufgaben.

Mit den vorgesehenen Einsparungen ist es nach Darstellung von Hahn möglich, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, auch in den kommenden Jahren genehmigungsfähige Haushalte aufstellen zu können. Mit Blick auf 2021 und 2022 kommen für ihn allerdings keine größeren neuen investiven Vorhaben in Betracht.

Über die vom Magistrat beschlossenen haushaltswirtschaftlichen Sperren wird die Stadtverordnetenversammlung unterrichtet. Die Stadtverordneten werden dann im Rahmen ihrer Beratungen über einen Nachtragshaushalt die Einsparungen thematisieren.