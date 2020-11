Limburg: Videokonferenz mit den Sternsingern

Bischof Georg Bätzing mit den Sternsingern, die stellvertretend in den Dom nach Limburg gekommen sind. Hunderte Kinder verfolgen den Auftakt von zu Hause aus. Foto: F. Schuld/ Bistum Limburg

LIMBURG - Neun Sternsinger im Limburger Dom, ein Quiz, Videos, Musik und gemeinsame Fürbitten: Den diesjährigen Sternsingertag erlebten die "Könige" nicht wie gewohnt im Dom, sondern von zu Hause aus. Der Auftakt der bundesweiten Aktion Dreikönigssingen im Bistum Limburg wurde dieses Jahr erstmals digital auf Youtube und per Zoom-Konferenz veranstaltet.

Hunderte Kinder verfolgten den Live-Stream mit Bischof Georg Bätzing am Samstag und nahmen an dem interaktiven Programm teil.

Stellvertretend für das gesamte Bistum waren neun "Könige" aus Limburg, Frankfurt und Kelkheim im Limburger Dom, um gemeinsam mit allen Sternsingern den Auftakt zu feiern. Thorsten Klug von der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) moderierte und leitete die Kinder zu Hause an, aktiv an den Spielen teilzunehmen, Fürbitten zu schreiben und zu basteln. Auch eine Social-Wall wurde eingerichtet, die Instagram- und Facebook-Beiträge mit dem Hashtag #sternsingen sammelt und auf einer Seite zeigt.

"Ihr seid, wie ihr seid. Und Jesus sagt: So wünsche ich mir auch die Erwachsenen", sagte Bischof Georg Bätzing zu den Kindern im Dom und vor den Bildschirmen. Kinder seien ausgelassen, lustig und stellten Hunderte Fragen.

"Macht es uns Erwachsenen vor, dann wird diese Welt besser werden", so der Bischof.

"Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit" ist das Motto der Aktion Dreikönigssingen 2021, die Kinder und Jugendliche in den Blick nimmt, die getrennt von ihren Eltern aufwachsen müssen, weil diese im Ausland arbeiten. Darum ging es auch beim Sternsingertag.

Sternsinger-Reporter Willi Weitzel erklärte in kurzen Videos, wie es Kindern in der Ukraine ohne ihre Eltern geht. Auch Bischof Bätzing erinnerte sich noch, dass es für ihn jeden Tag wichtig war, seine Eltern um sich zu haben: "Wenn die Mama mal nicht da war, war das ganz ungewöhnlich. Man hat sich nicht so wohl gefühlt und hat sich schon gefreut, wenn sie dann wieder kommt," sagte er.

Außerdem wurde während der Onlineveranstaltung ausgelost, wer im nächsten Jahr zum Sternsingerempfang in den Hessischen Landtag fahren darf. Es ist die Gruppe aus der Pfarrei St. Franziskus aus Liederbach.

Der Moderator Thorsten Klug gab den Kindern zum Abschluss noch mit auf den Weg, Mut zu haben und auch in diesen schwierigen Zeiten den Menschen den Segen an die Haustüren zu bringen. Anschließend gab es noch die Möglichkeit, ein virtuelles Selfie mit dem Bischof zu machen. Dafür stellte er sich vor eine Leinwand und lächelte für die Kinder vor den Bildschirmen.

Das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" ist das Kinderhilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland mit Sitz in Aachen. Die Sternsingeraktion, die gemeinsam mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) organisiert wird, steht unter dem Motto "Kinder helfen Kindern." Im Jahr 2019 lagen die Spendeneinnahmen bei 77,1 Millionen Euro.