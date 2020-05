Limburg wacht langsam wieder auf

Eine blau-rote Beschilderung weist auf das Quartiersbüro in der Südstadt hin. Foto: Stadt Limburg

Limburg (red). Die Limburger Stadtverwaltung öffnet ab Montag, 11. Mai, wieder ihre Türen für den Publikumsverkehr.

Im Vorfeld wurde dafür ein Hygienekonzept erarbeitet. Unbedingt eingehalten werden muss der Mindestabstand von 1,50 Metern und es muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Darauf werden auch Schilder an den Eingängen der jeweiligen Verwaltungsstandorte hinweisen.

Auch werden viele Mitarbeiter hinter Plexiglaswänden zu finden sein, um den Bürger, aber auch sich selbst zu schützen und das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Bei Bezahlvorgängen wird darum gebeten, die bargeldlose Möglichkeit zu nutzen.

- Im Bürgerbüro in der Werner-Senger-Straße ist der Zugang zum Wartebereich begrenzt. Auch kehrt das Bürgerbüro zu seinen regulären Öffnungszeiten zurück: montags von 8 bis 18 Uhr, dienstags von 7 bis 18 Uhr, mittwochs von 8 bis 14 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr.

- Die Mobi-Zentrale und die Ticketzentrale in der ehemaligen Bahnmeisterei am Bahnhofsplatz öffnen ebenfalls wieder. Maximal sechs Bürger dürfen die Räume gleichzeitig betreten. Der hintere Eingang an der Polizeistation dient als Eingang und der eigentliche Eingang am Bahnhofsplatz als Ausgang. Die Mobilitätszentrale ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Telefonisch ist die Mobi-Zentrale unter Telefon 0 64 31-20 32 48 erreichbar.

- Die Mitarbeiter der Ticketzentrale stehen persönlich von Montag bis Freitag zwischen 9 und 14 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr zur Verfügung und sind erreichbar unter Telefon 0 64 31-98 06 19 zu erreichen.

- Das Stadtarchiv im Limburger Schloss im Mühlberg 3 ist ebenfalls wieder geöffnet. Besucher können mittwochs zwischen 8.30 und 16 Uhr kommen, oder einen Termin vereinbaren unter Telefon 0 64 31-20 33 68.

- Die Limburger Ehrenamtsagentur (LEA) in der Werner-Senger-Straße steht Interessierten ebenfalls wieder persönlich zur Verfügung. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind dienstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr in ihren Büros anzutreffen.

- Die Tourist-Info in der Barfüßerstraße ist Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Jeweils nur ein Besucher darf das Büro betreten, kann Auskünfte einholen oder Info-Material erhalten. Die Tourist-Info ist unter Telefon 0 64 31-61 66 und per E-Mail an touristinfo@stadt.limburg.de erreichbar.

- Die Kunstsammlungen der Stadt Limburg im Historischen Rathaus eröffnen am Donnerstag, 21. Mai, mit geänderten Öffnungszeiten. Besucher sind von Donnerstag bis Sonntag zwischen 11 bis 17 Uhr willkommen. Maximal 14 Personen dürfen dann gleichzeitig in das Historische Rathaus. Außerdem sind durch Pfeile spezielle Laufwege gekennzeichnet, sodass die Besucherinnen und Besucher einander so wenig wie möglich begegnen.

Zu sehen ist dort die Ausstellung "So wie ich das sehe... Malerei von Uwe Blümling". Die realistischen Gemälde des in Lindenholzhausen lebenden Malers sollten ursprünglich nur bis Mitte Mai zu sehen sein. Da die Kunstsammlungen Mitte März schließen mussten, wird die Ausstellung bis Sonntag, 21. Juni, verlängert. Bis zur Wiedereröffnung der Kunstsammlungen steht ein digitales Angebot in Form von Videos unter www.limburg.de/blümling bereit.

- Für die telefonische Kontaktaufnahme stehen weiterhin folgende Nummern zur Verfügung: Neben der zentralen Rufnummer 0 64 31-20 30 (Rathaus) noch die Durchwahlnummer 0 64 31-20 34 00 (allgemeine Informationen). Weitere Informationen sind im Internet unter www.limburg.de erhältlich.

- Bisher konnte hier aufgrund der Corona-Pandemie nur hinter geschlossenen Türen gearbeitet werden, ab Montag, 11. Mai, öffnet das neue Quartiersbüro in der Friedrich-Ebert-Straße 34 in der Limburger Südstadt seine Türen zum ersten Mal. Das Büro gehört zum Projekt "Soziale Stadt" und ist eine Anlaufstelle für Ideen und Probleme in der Limburger Südstadt.

Im Vorfeld wurde ein Hygienekonzept erarbeitet, welches vorsieht, dass immer nur eine Person das Büro betreten darf. Dabei müssen ein Mund-Nasen-Schutz getragen und der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden.

Bürgerbeteiligung startet bald online

Quartiersmanager Marcus Schenk und seine Assistentin Karin Zein freuen sich auf den Austausch mit den Bürgern. Jeder ist willkommen seine Ideen und Vorstellungen für die Südstadt einzubringen. "Es darf auch ausdrücklich gemeckert werden. Nur wenn wir die Probleme kennen, können wir uns um Lösungen kümmern", sagt Schenk.

Das Büro ist geöffnet von Montag bis Mittwoch von 10 bis 14 Uhr, zusätzlich gibt es Sprechstunden mit Quartiersmanager Schenk immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr. Darüber hinaus können aber auch persönliche Termine im Quartier vereinbart werden. Telefonisch ist das Büro erreichbar unter 06431 7796316. W Auch eine Bürgerbeteiligung - und zwar online wird es im Laufe des Mais geben. Dabei sollen die Bürger verschiedenen Projekte, die für die Südstadt erarbeitet wurden, beurteilen.