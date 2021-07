Limburg-Weilburg: Orden für Kommunalpolitiker

Bekommt vom hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (rechts) den Hessischen Verdienstorden verliehen: Limburgs Ex-Bürgermeister Martin Richard. Foto: Hessische Staatskanzlei/ Ralf Riehl

SELTERS-HAINTCHEN/LIMBURG - Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat Wilhelm Hamm aus Selters-Haintchen das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgehändigt. Bouffier verlieh zudem den Hessischen Verdienstorden an Martin Richard.

"Sie haben sich für das Gemeinwohl in unserem Land und der Bundesrepublik Deutschland in herausragender Weise eingesetzt. Wer sich über Jahrzehnte für seine Mitmenschen und deren Anliegen engagiert, dem gebühren Dank und Anerkennung. Sie sind Vorbilder für die Gesellschaft", betonte Bouffier im Biebricher Schloss.

Wilhelm Hamm engagiert sich seit Jahrzehnten in der Kommunalpolitik, unter anderem von 1985 bis 1989 und seit 1997 als Mitglied des Kreistages im Landkreis Limburg-Weilburg und seit 1997 in verschiedenen Ausschüssen, Kommissionen und Beiräten.

Wird für seine Verdienste mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der BRD ausgezeichnet: Wilhelm Hamm (links) mit Volker Bouffier.

In seiner Heimatgemeinde Selters war Hamm seit 1974 in der Gemeindevertretung und von 1989 bis 2016 deren Vorsitzender. Im Jahr 2016 wurde er zum Ehrenvorsitzenden der Gemeindevertretung ernannt. Als Mitglied der Mittelstandsvereinigung des Landkreises Limburg-Weilburg setzt er sich zudem für die wirtschaftlichen Belange in seiner Heimat ein. "Das Engagement von Wilhelm Hamm ist überaus facettenreich und beschränkt sich keinesfalls auf den kommunalpolitischen Bereich.

Kirche und Sozialem

Auch im sozialen und kirchlichen Bereich wirkt er unermüdlich zum Wohle seiner Mitmenschen", unterstrich der Ministerpräsident. Hamm war Mitbegründer der Verschönerungsgemeinschaft Haintchen. "Ein solcher Einsatz für die Gesellschaft ist vorbildlich und aller Ehren wert. Das außerordentlich engagierte und jahrzehntelange Wirken von Wilhelm Hamm würdigt der Bundespräsident durch die Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande", betonte Bouffier.

Ebenfalls geehrt wurde der ehemalige Limburger Bürgermeister Martin Richard. Er hat sich schon in jungen Jahren kommunalpolitisch engagiert - in der Gemeindevertretung Brechen, als Vorsitzender des Bau-, Haupt- und Finanzausschusses und Fraktionsvorsitzender der CDU Brechen sowie als Stadtverordneter und Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses in Limburg.

"Hauptamtlich hat sich Martin Richard von der Stadt Limburg zwar verabschiedet, ehrenamtlich jedoch nicht. Er ist ,seiner' Stadt, die er 18 Jahre lang regiert und geprägt hat, sehr verbunden. Das zeigen seine vielfältigen Aktivitäten, unter anderem im Verschönerungsverein Limburg, im Denkmalbeirat der Stadt, im Verwaltungsrat der Stiftung St. Vincenz Hospital Limburg, im Verwaltungsrat der Krankenhausgesellschaft St. Vincenz sowie im Vorstand der Limburger Gesellschaft für Recht, Wirtschaft und Politik.

als 35 Vereinen

"Er hat sich über die kommunalen Grenzen hinweg für den regionalen Gedanken starkgemacht." Dies sei insbesondere auch durch seine Arbeit in der Regionalversammlung Mittelhessen und in der Arbeitsgemeinschaft "Forum Stadt - Netzwerk historischer Städte" sichtbar.

Das Engagement von Martin Richard für das Ehrenamt in seiner Heimat sei intensiv und schier "unvorstellbar", so der Ministerpräsident weiter. "In über 35 Vereinen ist Martin Richard Mitglied", so Bouffier.

Richard habe sich sehr intensiv im Hessischen Städtetag engagiert, unter anderem als Mitglied im Hauptausschuss, im Bau- und Planungsausschuss, im Sonderausschuss Gesundheit und als Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Mitte, in der er von 1997 bis 2015 Vorsitzender war. Zudem war er von 2010 bis 2011 Mitglied im Bauausschuss des Deutschen Städtetages.