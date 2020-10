Limburg-Weilburg setzt bald auf Babylotsen

Nach der Vertragsunterschrift zum Babylotsen-Projekt (von links): Landkreis-Netzwerkkoordinatorin Helena Schneider, der Leiter des Amtes für Jugend, Schule und Familie, Joachim Hebgen, die pädagogische Geschäftsführerin des DKSB, Michaela Hanzlik, Fachdienstleiter Uwe Hannappel, die stellvertretende Vorsitzende des DKSB-Kreisverbandes, Silke Arnold, Landrat Michael Köberle und DKSB-Schatzmeister Wolfgang Erk. Foto: Kreisverwaltung

Limburg-Weilburg (red). Sogenannte Babylotsen sollen junge Familien in Limburg-weilburg künftig unterstützen. Der Kreis beteiligt sich mit einer Förderung von 52 000 Euro an dem Projekt.

"Rund um die Geburt eines Kindes entstehen mitunter verschiedene Informations- und Unterstützungsbedarfe. Hier setzt das Projekt Babylotse konkret an und möchte jungen Familien, gerade in ausgeprägten Belastungssituationen, eine frühzeitige und systematische Unterstützung zukommen lassen", heißt es dazu vonseiten der Pressestelle des Landkreises.

Zielgerichtete Hilfe

direkt nach der Geburt

Insbesondere für eine gesunde Kindesentwicklung sei das frühzeitige Erkennen von Familien mit hohen psychosozialen Belastungen und das Überleiten in das System der frühen Hilfen eine wichtige Voraussetzung. "Aus diesem Grund haben wir uns als Landkreis Limburg-Weilburg dazu entschlossen, im Rahmen der frühen Hilfen das Angebot zu erweitern und gemeinsam mit dem St. Vincenz-Krankenhaus in Limburg und dem Deutschen Kinderschutzbund Limburg-Weilburg (DKSB) ein Babylotsen-System zu etablieren", sagte Landrat Michael Köberle (CDU) bei der Vertragsunterzeichnung im Kreishaus in Limburg.

Konkret handelt es sich um eine Anlehnung an das evaluierte Babylotsen-Projekt der Stiftung "SeeYou" aus Hamburg. Köberle sagte: "Ziel des Projektes ist es, über einen systematischen Zugang allen werdenden Eltern im Krankenhaus ein Beratungsangebot anzubieten und gleichzeitig durch ein Screeningverfahren Familien mit einem erhöhten Unterstützungsbedarf zu erkennen und den Familien direkt nach der Geburt zielgerechte Hilfe anbieten zu können. Das Projekt wurde deutschlandweit bereits mehrfach an verschiedenen Stellen erprobt und zeigt durchweg positive Ergebnisse."

Etwaige Fördermittel für dieses Projekt reduzieren den Zuschuss des Landkreises. Hierzu hat der DKSB mit Unterstützung von Landrat Michael Köberle die umliegenden Landkreise kontaktiert.

Der Rhein-Lahn-Kreis hat eine jährliche Kostenbeteiligung in Höhe von 8840 Euro zugesagt. Zudem beteiligt sich das Land im Jahr 2020 mit einer Zuwendung in Höhe von rund 7800 Euro.