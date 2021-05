Limburg will mehr Klarheit durch weniger Schilder

René Dacyk und Dirk Donde von der Schilderkolonne des städtischen Betriebshofs stellen das mobile Halteverbotsschild in der Graupfortstraße auf. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - In der Hospitalstraße, Graupfortstraße und untere Grabenstraße in Limburg lichtet sich der Schilderwald. In diesen Straßen gibt es ausgewiesene Parkplätze am Straßenrand, dort ist auch Parken erlaubt. Aber per Schild wurde bislang auch darauf hingewiesen, dass für bestimmte Zeiten dort ein Halte- beziehungsweise Parkverbot herrscht, nämlich immer dann, wenn die Stadtreinigung dort dienstags und samstags, in der Zeit von 6 bis 7 Uhr, mit der Kehrmaschine sauber machen soll.

Bisherige Beschilderung

hat sich nicht bewährt

In der Praxis hat sich die Regelung nicht bewährt. In den für die Stadtreinigung reservierten und ausgeschilderten Zeiten parkten dennoch Fahrzeuge auf den Gehwegen und den Parkflächen. Eine Reinigung war damit nicht möglich. Und rechtssicher war die Beschilderung auch nicht, was die Ahndung im Rahmen von Ordnungswidrigkeitsverfahren erschwerte.

Nun sind die fest montierten Haltverbot-Schilder mit den Zusatzzeichen entfernt worden, der Schilderwald hat sich gelichtet. Damit dennoch eine Reinigung der Flächen möglich ist, wird ein- bis zweimal im Monat eine mobile Beschilderung aufgestellt. Diese enthält auch das Haltverbot sowie Zusatzzeichen. Diese Beschilderung wird mit drei Tagen Vorlauf zum Einsatz der Stadtreinigung aufgestellt und nach der Reinigung wieder entfernt.

Begleitet wird das durch eine klare Absprache zwischen Stadtreinigung und Ordnungsamt. Eine Stunde, bevor die Stadtreinigung mit ihrer Arbeit auf den beschilderten Flächen beginnt, geht das Ordnungsamt gegen Ordnungswidrigkeiten vor, was bis zum Abschleppen von dort abgestellten Fahrzeugen führen kann.

Nach Einschätzung der Stadt hat das neue Vorgehen verschiedene Vorteile: Die feste Beschilderung wird ausgedünnt. Die neu und zeitlich befristet aufgestellte Beschilderung ist rechtssicher, die Verkehrsregelung ist besser zu erkennen und führt damit auch zu einer höheren Akzeptanz. Und wenn die Stadtreinigung ungehindert ihrer Arbeit nachkommen kann, erhöht das die Sauberkeit in den Straßen und in der Innenstadt.

Zunächst erfolgt die mobile Beschilderung auf Probe, um Erfahrungen zu sammeln.