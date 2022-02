Limburg will Schützen vor Felsstürzen bewahren

Die Anlage des Schützenvereins Limburg wird durch eine Felswand begrenzt. Dort werden nun Sicherungsarbeiten stattfinden, sodass die Anlage wieder genutzt werden kann. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Der Limburger Magistrat hat die Sicherung der Felsen an der Schützenanlage im Eduard-Horn-Park an ein Unternehmen aus dem Rhein-Lahn-Kreis vergaben. Stadt-Pressesprecher Johannes Laubach bezifferte die Kosten auf rund 100 000 Euro. Die Arbeiten werden bereits im März beginnen und sollen im April abgeschlossen sein.

"Nun kann der Schützenverein bald wieder die gesamte Anlage nutzen und das hoffentlich für die verbleibenden 48 Jahre der Erbpacht", beschreibt der Erste Stadtrat Michael Stanke (SPD) die Lösung, zu der neben der Stadt und dem Vorstand des Schützenvereins auch das Institut für Geotechnik Dr. Zirfas (IFG) beigetragen habe. Seit 2018 sei nach einer für alle Parteien zufriedenstellenden Lösung gesucht worden.

Auf die ursprünglich vorgesehene Sicherung der kompletten Felswand wird verzichtet. Die Arbeiten beschränken sich auf den Bereich der eigentlichen Schießanlage. Sie liegt in einem ehemaligen Steinbruch, in dem devonischer Schalstein abgebaut wurde.

Seit den Felsabgängen im Jahr 2018 wurden verschiedene Lösungen erwogen: eine komplette Felssicherung auf dem Gelände mit erforderlichen Zusatzarbeiten und mit Kosten in Höhe von 613 000 Euro; eine eingeschränkte Felssicherung mit Kosten in Höhe von maximal 150 000 Euro und damit einhergehendem Verlust der 50-Meter-Schießbahn; Neubau der Anlage an zwei verschiedenen Standorten sowie Kooperation und Mitnutzung eines anderen Schützenhauses im Limburger Stadtgebiet.

Schützenverein hatte eigenes Angebot eingeholt

Der Schützenverein selbst hatte ebenfalls ein Angebot eingeholt, dass die Absicherung mit anschließender kompletter Nutzung mit Kosten in Höhe von etwa 170 000 Euro bezifferte. Es umfasste allerdings nicht alle erforderlichen Leistungen, so das Ergebnis der fachtechnischen Prüfung durch das IFG.

Ein Neubau konnte nicht berücksichtigt werden, da die Stadt dafür lediglich 112 000 Euro, also die üblichen 22,5 Prozent für Vereinsförderungen, mitgetragen hätte. Auch weitere Förderungen von Land, Kreis und Sportbund in Höhe von 122 500 Euro für einen Neubau hätten nicht ausgereicht. Denn die restliche Summe, etwa 270 000 Euro, hätte der Verein selbst aufbringen müssen.

Der Magistrat gab einer Variante mit einer Felssicherung den Vorrang, die die Nutzung der 50-Meter-Bahn ausschloss. In mehreren Beratungsgängen beschäftigte sich die Limburger Stadtpolitik mit dem Thema, ein konkreter Beschluss über eine Variante wurde dabei zwar nicht gefasst. Im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts für 2021 setzten die Parlamentarier jedoch eine Summe von 150 000 Euro fest.

Neuer Notausgang muss

noch angelegt werden

Die Summe werde eingehalten, gleichzeitig werde eine Lösung umgesetzt, die dem Ansinnen des Vereins auf Erhalt der 50-Meter-Bahn für Großkaliber Rechnung trage, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Die Felswände abseits des Kernbereichs an der Schützenanlage blieben ungesichert. Damit verliere die Anlage ihren Notausgang, der ohne Sicherung der Felswände nicht mehr genutzt werden könne. Ein neuer Notausgang müsse noch angelegt werden, der dann im gesicherten Bereich aus dem Gelände herausführe. Dieser Weg sei nicht Bestandteil des Angebots. Die Kosten hierfür werden aktuell auf rund 25 000 Euro geschätzt.