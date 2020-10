Limburg zeigt "Der genehmigte Witz"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Das Kulturamt der Stadt Limburg bietet am Donnerstag, 5. November, ab 18 Uhr eine Führung durch die Ausstellung "Der genehmigte Witz" mit Cartoons und Karikaturen an. Diese dauert rund eine halbe Stunde und wird von Anna Vössing, der Leiterin des Kulturamts, geleitet. Um 19 Uhr beginnt dann eine Lesung. Autor Kristof Magnusson liest aus seinem aktuellen Roman "Ein Mann der Kunst". Beide Veranstaltungen finden in den Kunstsammlungen der Stadt Limburg im historischen Rathaus statt, der Eintritt ist jeweils frei. Anmeldungen - entweder unter Telefon 0 64 31-20 39 12 oder per E-Mail an tanja.schnatz@stadt.limburg.de - sind erforderlich. Foto: Jan Tomaschoff