Limburg zeigt Rasern die rote Karte

Im Rahmen der Kontrolle in der Holzheimer Straße werden 615 Fahrzeuge erfasst, fünf sind an der Verkehrsinsel in Höhe der Altenwohnanlage zu schnell, ein Fahrzeug sogar erheblich zu schnell.

Limburg (red). Die Stadt Limburg zeigt den Rasern die rote Karte und verstärkt die Tempokontrollen. Damit, teilte die Stadt mit, reagiere das Ordnungsamt der Stadt auf Beschwerden von Bürgern über massive Belästigungen und Gefährdungen durch Autofahrer. Es werde zu schnell gefahren, oft genug auch gerast und häufig seien Fahrzeuge mit einer Lautstärke unterwegs, die Anwohner als Lärmbelästigung empfinden. Das Ordnungsamt der Stadt sehe daher die Notwendigkeit, den Verkehr in der Stadt stärker zu kontrollieren und komme mit den Messungen auch einer Forderung der Ortsbeiräte nach.

688 Fahrzeuge

sind zu schnell

Im Rahmen der verstärkten Geschwindigkeitsmessungen zwischen dem 20. Juli und dem 1. August, so die Bilanz des Limburger Ordnungsamtes, seien 8034 Fahrzeuge erfasst worden. Davon waren 688 zu schnell unterwegs - das entspricht einem Prozentsatz von etwa 8,5. Gemessen wurde vor allem an bekannten Gefahrenstellen, Unfallschwerpunkten oder auch in Bereichen, in denen es eine besonders hohe Belastung von Anliegern, beispielsweise durch die Lautstärke der Fahrzeuge, gibt.

Holzheimer Straße

Die Straße steigt etwas an, ist gut zu überschauen. 50 Kilometer pro Stunde sind erlaubt. Auf der Straße befindet sich ein Fahrbahnteiler, eine Überquerungshilfe für Fußgänger. Der Fußweg vom und zum Wohngebiet ist schlecht zu überschauen. Das Ordnungsamt misst dort in Höhe der Altenwohnanlage immer wieder einmal die Geschwindigkeit. Bei der letzten Kontrolle wurden dort 615 Fahrzeuge registriert. Lediglich fünf waren zu schnell. Der Schnellste war mit Tempo 80 unterwegs. Das bedeutet einen Punkt in der Verkehrssünderdatei und 100 Euro Bußgeld.

HIER WIRD GEBLITZT In den nächsten Tagen führt das Ordnungsamt die verstärkten Geschwindigkeitskontrollen fort, dabei steht der Unfallschutz im Vordergrund. Gemessen wird unter anderem am Freitag, 7. August, in der Ste.-Foy-Straße, am Dienstag, 11. August, auf der Limburger Straße in Eschhofen und am Donnerstag, 13. August, im Dietkircher Weg in Limburg.

Grabenstraße

Geblitzt wurde im Rahmen der Aktion auch in der Grabenstraße, in der eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde gilt. Während der Messung wurden dort 279 Fahrzeuge registriert, acht waren zu schnell unterwegs, die maximal gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei Tempo 35.

Hospitalstraße

Bei den Messungen in der Hospitalstraße wurden 218 Fahrzeuge erfasst, sieben von ihnen waren zu schnell. In dem Bereich ist Tempo 30 erlaubt, die Geschwindigkeit wurde von einem Fahrzeug um zwölf Stundenkilometer überschritten.

Lichfieldbrücke

Die Lichfieldbrücke gilt als Unfallschwerpunkt. Im Rahmen der dortigen Kontrolle wurden 765 Fahrzeuge erfasst, 51 von ihnen waren zu schnell und die höchste Überschreitung wies eine Geschwindigkeit von 105 Kilometern pro Stunde auf. Erlaubt ist auf der Brücke Tempo 70.

Frankfurter Straße

Tempolimits, informierte das Ordnungsamt, seien oftmals auch durch Lärmschutz begründet. In Limburg und den Ortsteilen gibt es dafür mehrere Beispiele, unter anderem auch auf Bundesstraßen. Gemessen wurde deshalb unter anderem auch auf der Frankfurter Straße in Lindenholzhausen. Dort gilt in der Zeit von 22 bis 6 Uhr eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Während der Messung wurden sowohl in Fahrtrichtung Limburg als in die Gegenrichtung jeweils 180 Fahrzeuge registriert, in Richtung Limburg waren 38 zu schnell unterwegs, in die Gegenrichtung 29. Das schnellste Fahrzeug in Richtung Brechen war mit Tempo 71 unterwegs, in Richtung Limburg waren es 67 Stundenkilometer statt der erlaubten 30. Bei Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 30 Kilometern pro Stunde ist ein Fahrverbot fällig.

Bundesstraße 49

Zu den Unfallschwerpunkten gehört die B49 mit den Autobahnanschlussstellen Limburg-Nord. Ob in Richtung Limburg oder in die Gegenrichtung, dort ist eine Geschwindigkeit von Tempo 70 erlaubt. In Richtung Gießen wurden während der Kontrolle 1284 Fahrzeuge erfasst, 172 waren zu schnell. Für das schnellste Fahrzeug zeigte die Radaranlage eine Geschwindigkeit von 150 Stundenkilometern an. In der Gegenrichtung wurden 1611 Fahrzeuge registriert. 202 davon waren zu schnell unterwegs. Tempo 136 war dabei die gemessene Höchstgeschwindigkeit. Bei Überschreitungen von mehr als 70 Stundenkilometern wird ein Fahrverbot von drei Monaten ausgesprochen.