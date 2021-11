Limburger Christkindlmarkt soll stattfinden

Heißgetränke auf dem Weihnachtsmarkt in Limburg? Der Christkindlmarkt soll vom 26. November bis 30. Dezember laufen - mit einer geänderten Standverteilung und Zugangsbeschränkungen für den Neumarkt. Foto: one more picture/Stadt Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Der Christkindlmarkt in Limburg soll stattfinden - anders als in den Vorjahren, aber im geplanten Zeitraum vom 26. November bis 30. Dezember, mitten in der Innenstadt und täglich bis 19 Uhr, freitags und samstags bis 20 Uhr. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

"Wir haben uns nach intensiven Beratungen und einem Austausch mit den Beschickern dazu entschieden, den Christkindlmarkt durchzuführen", sagt Limburgs Erster Stadtrat Michael Stanke (CDU).

Um das zu gewährleisten, sofern die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen und Beschränkungen die Umsetzung dann auch zulassen, seien jedoch besondere Vorkehrungen notwendig. Im vergangenen Jahr war der Markt aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen.

Auf dem Neumarkt sollen alle Stände konzentriert werden, die mit Speisen und Getränken aufwarten. Eine Verteilung auf die verschiedenen Standorte wie Kornmarkt und Plötze werde es nicht geben. Das habe seinen Grund darin, dass dieser Bereich nur mit Kontrolle und Zugangsbeschränkungen betreten werden könne.

Dabei handele es sich um die Mitte des Platzes sowie die ehemaligen Parkplätze. Dieses Areal soll mit einem Zaun umgeben werden und werde nur durch eine Zugangskontrolle zu erreichen sein. Derzeit sei noch in Abstimmung, ob es zu dem begrenzten Areal zwei Zu- respektive Ausgänge geben wird oder ob einer reicht.

Wer diesen Bereich betreten will, müsse die Zugangsvoraussetzungen erfüllen - entweder 2G oder 2Gplus. Dort könne es bis zur Eröffnung des Marktes noch Änderungen geben. Klar sei, dass der Zugang durch einen privaten Sicherheitsdienst kontrolliert werde. Die Kosten dafür übernehme die Stadt. "Würden wir dies nicht machen, gebe es definitiv in diesem Jahr keinen Christkindlmarkt", verdeutlicht Bürgermeister Marius Hahn (SPD) als zuständiger Finanzdezernent.

Rahmenprogramm

auf der Plötze fällt aus

Nach Angaben von Christoph Leber - er ist in der Verwaltung für die Organisation des Marktes zuständig - werde der Wochenmarkt wie in den vorgegangenen Jahren im Randbereich des Neumarktes stattfinden. Die Stände des Wochenmarkts auf dem Neumarkt sollen außerhalb des eingegrenzten Bereichs für den Christkindlmarkt liegen.

Alle Stände und Buden des Christkindlmarktes ohne Getränke und Speisen sollen sich auf die Standorte obere, mittlere und untere Bahnhofstraße, Kornmarkt und möglicherweise Werner-Senger-Straße verteilen. Diese Stände mit weihnachtlichen Sortimenten und handwerklichen Gegenständen seien frei und ohne Kontrollen zugänglich.

"Es wird in diesem Jahr so sein, dass sich die meisten Stände nicht an ihren gewohnten Standorten befinden", macht Leber deutlich.

Gänzlich verzichten müsse der Christkindlmarkt auf das Rahmenprogramm mit der Bühne auf der Plötze, wo es nahezu täglich musikalische Beiträge gab. Ein anderes besonderes Merkmal des Limburger Christkindlmarktes will Leber jedoch anbieten: die sogenannten Hobbyhäuschen mit vielfach wechselnden Angeboten.

Die täglichen Marktzeiten sollen nach dem aktuellen Stand verkürzt werden. Bisher war von Sonntag bis Donnerstag um 20 Uhr Schluss. In diesem Jahr sollen die Stände um 19 Uhr schließen. Am Freitag- und Samstagabend werde bis um 20 Uhr Marktzeit sein, ebenfalls eine Stunde kürzer als in den Vorjahren. Der Markt soll täglich um 10 Uhr, sonntags um 12 Uhr öffnen.