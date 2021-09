Limburger fahren Rad und schonen die Umwelt

Auf der geführten Radtour von Limburg nach Diez gibt Karl Diehl Einblick in die Geschichte von Schloss Oranienstein. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - In Limburg gilt es in den kommenden Wochen, möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen. Unter der Regie des Landkreises nehmen mehrere Städte und Gemeinden am Wettbewerb Stadtradeln teil. Bis zum 24. September werden die Kilometer all jener gezählt, die sich beim Stadtradeln angemeldet haben.

Der Startschuss für die Aktion fiel auf dem Postplatz der "Werkstadt" in Limburg. Limburgs Bürgermeister Marius Hahn (SPD) kündigte bei dieser Gelegenheit an, werde dort bald ein Fahrradparkhaus geben, damit direkt in der Innenstadt möglichst viele Räder sicher abgestellt werden können.

Zusammen mit Landrat Michael Köberle (CDU) begrüßte Hahn zum Stadtradeln-Start unter anderem Teilnehmer, die sich nach der offiziellen Eröffnung gleich auf eine geführte Runde nach Diez und zurück machten. Mit dem Rad gekommen waren auch Limburgs Erster Stadtrat Michael Stanke (CDU) und Silvia Scheu-Menzer (parteilos), die als Bürgermeisterin von Hünfelden auch Sprecherin ihrer Bürgermeister-Kollegen ist.

DEUTSCHLANDWEITE AKTION Bei dem deutschlandweiten Wettbewerb Stadtradeln sind Kommunen und Körperschaften dazu aufgerufen, mit eigenen Teams möglichst viele Kilometer zu erradeln. 21 Tage stehen dafür an Zeit zur Verfügung, dabei ist es völlig unerheblich, ob die Kilometer nun auf Alltagswegen, im Urlaub oder der Freizeit, beruflich oder privat zurückgelegt werden. Auch E-Bike-Kilometer kommen mit in die Wertung. Preise gibt es ebenfalls zu gewinnen, vor allem geht es aber darum, sich in dieser Zeit klimafreundlich fortzubewegen.

"Es ist nicht zu übersehen, dass die Bewegung auf und mit dem Rad immer mehr Menschen begeistert", machte Köberle deutlich. In der hügeligen Landschaft links und rechts der Lahn sieht er durch die E-Mobilität erhebliche Potenziale, künftig immer mehr Wege auf zwei Rädern zurückzulegen. Der Landkreis sei bestrebt, die Rahmenbedingungen zu verbessern und Anreize zu schaffen.

Bürgermeister Hahn wies darauf hin, dass es in der Limburger Innenstadt allen zugutekomme, wenn sich die Anzahl der mit dem Rad zurückgelegten Kilometer erhöht und dafür die mit Verbrennungsmotor gefahrenen Kilometer zurückgeht. "Das hat Auswirkungen auf die Schadstoffbelastung und schont die Umwelt", erläuterte Hahn. Der Masterplan Mobilität habe aufgezeigt, dass in Limburg die Fußgänger einen durchaus bemerkenswerten Anteil hätten, es beim Radverkehr jedoch reichlich Entwicklungspotenzial gibt.

Die Stadt bemühe sich um stetige Verbesserungen, verfüge inzwischen über die erste Fahrradstraße und habe ein Radverkehrskonzept in Auftrag gegeben, um die Bedingungen für Radfahrende weiter voranzubringen. Auf dem Postplatz informierten Stadt- und Kreisverwaltung über Klima- und Umweltschutz in der Region und über entsprechende Aktivitäten und mögliche Förderungen.

Der RMV und die Stadtlinie wiederum machten auf das neue Angebot der Stadtlinie aufmerksam: Ab dem 1. Oktober ist der "Lahnstar" in Limburg und den Ortsteilen unterwegs, ein ÖPNV-Angebot mit E-Fahrzeugen und ohne starren Fahrplan, das sich an den individuellen Wünschen der Kunden orientiert.

