Limburger "Festival der Sinne" fehlt

Kann im April nächsten Jahres die 19. "Whisky Fair" in der Josef-Kohlmaier-Halle wieder in dieser Form stattfinden? Veranstalter Jens-Uwe Altmann möchte die Messe wieder auf die Beine stellen - mit mehr Platz und einem an die Bedingungen angepassten Konzept. Archivfoto: Dieter Fluck